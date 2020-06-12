Начался суд над бывшим руководителем инспекции транспортного контроля по Костанайской области

Суд над бывшим руководителем инспекции транспортного контроля по Костанайской области начался в Костанае.

Напомним, Жолдасбек Арапбаев был задержан с поличным 28 февраля этого года за получение взятки в размере 1 миллиона тенге. Дело расследовалось сотрудниками антикоррупционной службы. Ранее предполагалось, что совершал он подобные преступные деяния неоднократно, но этого признака в деле, поступившем в костанайский суд №2 не обозначено.

Сообщалось так же, что незаконное вознаграждение он получил от субъекта предпринимательства на системной основе за общее покровительство по организации беспрепятственного проезда грузовых автотранспортных средств и непривлечение к административной ответственности за нарушение правил перевозки крупногабаритных грузов.

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