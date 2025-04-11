Концерт американской певицы Дженнифер Лопес в Астане вызвал рекордный интерес – билеты были раскуплены в течение нескольких часов. Об этом 11 апреля сообщили организаторы, передает Zakon.kz.
Отмечается, что сейчас команда платформы проводит проверку на предмет массовой скупки через фейковые аккаунты, а перекупщики уже перепродают ваучеры на OLX по завышенным ценам.
Организаторы подчеркивают, что на данном этапе покупатели получают только ваучеры, а не действительные билеты.
«Обращаем внимание: на данном этапе вы приобретаете ваучеры, а не действительные билеты. Их активация состоится ближе к дате концерта. Покупая ваучеры у третьих лиц, вы не попадете на концерт, так как действительный билет придет только на почту, указанную при покупке», – предупреждает команда платформы.
В ticketon.kz.сообщили, что в настоящее время проводится работа по выявлению и аннулированию подозрительных покупок.
«Команда ticketon.kz. активно работает над выявлением и аннулированием подозрительных покупок, мы планируем выпустить эти билеты в официальную продажу после завершения всех технических проверок», – добавили организаторы.
Фото из инстаграм аккаунт Дженифер Лопес
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