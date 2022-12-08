Начато расследование в отношении птицефабрики ТОО «Жас-Канат 2006» в Костанайской области

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Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Костанайской области начато расследование нарушения законодательства Республики Казахстан.
Расследование начато в области защиты конкуренции в отношении птицефабрики ТОО «Жас-Канат 2006» в Костанайской области по признакам нарушения подпункта 1) статьи 174 Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан, злоупотребление доминирующим положением, в части установления и поддержания монопольно высоких цен при оптовой реализации яйца куриного.
Основанием послужило обнаружение антимонопольным органом при осуществлении своей деятельности в действиях субъектов рынка признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции.