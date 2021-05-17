Начато расследование в отношении руководителей следственных подразделений Костанайской области

Начато досудебное расследование в отношении сотрудников Департамента уголовно-исполнительной системы Нур-Султана, а также руководителей следственных подразделений Костанайской и Жамбылской областей, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД) РК.

В мессенджерах и сети Интернет широко обсуждались следственные действия, проведенные Департаментом собственной безопасности МВД на минувшей неделе в разных регионах страны.

«В этой связи сообщаем, что, действительно, в отношении должностных лиц Департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) по городу Нур-Султану, а также руководителей среднего звена следственных подразделений департаментов полиции Костанайской и Жамбылской областей проводятся досудебные расследования. Подробная информация по этим фактам в интересах следствия в настоящее время не подлежит разглашению», – говорится в сообщении.

МВД в соответствии с проводимыми реформами продолжает реализацию системных мер по искоренению нарушений законности в собственных рядах и пресечению любых действий, дискредитирующих государственную службу.

«Когда руководством страны перед МВД была поставлена задача по искоренению коррупции и наведению порядка в рядах полиции, высказывались довольно пессимистичные прогнозы о их невыполнимости. Но сегодня о результатах работы говорят цифры: в два раза меньше фактов взяточничества, на треть – коррупционных уголовных правонарушений. Это данные только за четыре месяца текущего года в сравнении с прошлым годом. Бескомпромиссная борьба будет продолжена, чтобы повысить уровень доверия населения и вернуть гражданам уверенность в полиции», – подчеркнул министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

По поручению главы ведомства наибольший акцент делается на повышении у сотрудников антикоррупционного иммунитета, на профилактику, предупреждение и недопущение таких правонарушений.

Личному составу разъясняются изменения в уголовном законодательстве в части ужесточения ответственности за коррупционные правонарушения, совершенные сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время системная работа Департамента собственной безопасности продолжается.

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