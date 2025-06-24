По данным управления образования акимата Костанайской области, сеть организаций технического и профессионального образования области представлена 33 учебными заведениями с контингентом обучающихся 21 694 человека. На 2025-2026 учебный год планируется разместить госзаказ в объеме 6944 места.
- 25 июня 2025 года стартует прием документов в колледжи области.
- 25 июня по 25 августа — на рабочие специальности (абитуриенты не сдают вступительных экзаменов, поступают без конкурса, по результатам собеседования);
- 25 июня по 18 августа -на специалистов среднего звена и прикладных бакалавров на базе 9 класса;
- с 25 июня по 20 августа — на специалистов среднего звена и прикладных бакалавров на базе 11 класса и ТиПО;
- с 25 июня по 25 августа – на платной основе;
- с 25 июня по 20 июля, по специальностям, требующим творческой подготовки (предусмотрены вступительные экзамены)
- 25 июня по 15 августа по педагогическим, медицинским специальностям (предусмотрены вступительные экзамены)
- с 25 июня по 20 сентября – заочное обучение
В управлении образования уточнили, что в отличие от садов и школ, первоочередность подачи документов в колледжи не имеет значения, т.е. абитуриент и законный представитель может подать документы в любое время в период указанных сроков и на равных основаниях участвовать в конкурсе.
СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ:
- на веб-портале «электронного правительства» для выпускников организаций среднего, технического и профессионального образования, а также организации высшего и (или) послевузовского образования Республики Казахстан;
- в организациях ТиППО для выпускников зарубежных организаций среднего, технического и профессионального образования, а также организации высшего и (или) послевузовского образования.
При этом, до подачи заявления через Портал выпускники прошлых годов выпуска для автоматического подсчета баллов должны в организации образования перевести в цифровой формат документ об образовании
Совершеннолетние предоставляют лично, несовершеннолетние – в присутствии законного представителя. При подаче документов через портал электронного правительства необходимо при себе иметь ЭЦП ключ.
Документы для приема:
- заявление о приеме документов
- подлинник документа об образовании
- фотографии размером 3х4 см в количестве 4-х штук
- медицинская справка формы № 075-У (по месту прикрепления –берется бесплатно)
- для инвалидов І и II группы и инвалидов с детства заключение медико-социальной экспертизы по форме 031-У,
- документ, удостоверяющий личность (для идентификации личности).
Собеседование проводится до 18 августа, согласно утвержденного графика
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