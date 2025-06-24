По данным управления образования акимата Костанайской области, сеть организаций технического и профессионального образования области представлена 33 учебными заведениями с контингентом обучающихся 21 694 человека. На 2025-2026 учебный год планируется разместить госзаказ в объеме 6944 места.

25 июня 2025 года стартует прием документов в колледжи области.

стартует прием документов в колледжи области. 25 июня по 25 августа — на рабочие специальности (абитуриенты не сдают вступительных экзаменов, поступают без конкурса, по результатам собеседования);

— на рабочие специальности (абитуриенты не сдают вступительных экзаменов, поступают 25 июня по 18 августа -на специалистов среднего звена и прикладных бакалавров на базе 9 класса;

-на специалистов среднего звена и прикладных бакалавров на базе 9 класса; с 25 июня по 20 августа — на специалистов среднего звена и прикладных бакалавров на базе 11 класса и ТиПО;

— на специалистов среднего звена и прикладных бакалавров на базе 11 класса и ТиПО; с 25 июня по 25 августа – на платной основе;

– на платной основе; с 25 июня по 20 июля , по специальностям, требующим творческой подготовки (предусмотрены вступительные экзамены)

, по специальностям, требующим творческой подготовки (предусмотрены вступительные экзамены) 25 июня по 15 августа по педагогическим, медицинским специальностям (предусмотрены вступительные экзамены)

по педагогическим, медицинским специальностям (предусмотрены вступительные экзамены) с 25 июня по 20 сентября – заочное обучение

В управлении образования уточнили, что в отличие от садов и школ, первоочередность подачи документов в колледжи не имеет значения, т.е. абитуриент и законный представитель может подать документы в любое время в период указанных сроков и на равных основаниях участвовать в конкурсе.

СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ:

на веб-портале «электронного правительства» для выпускников организаций среднего, технического и профессионального образования, а также организации высшего и (или) послевузовского образования Республики Казахстан;

в организациях ТиППО для выпускников зарубежных организаций среднего, технического и профессионального образования, а также организации высшего и (или) послевузовского образования.

При этом, до подачи заявления через Портал выпускники прошлых годов выпуска для автоматического подсчета баллов должны в организации образования перевести в цифровой формат документ об образовании

Совершеннолетние предоставляют лично, несовершеннолетние – в присутствии законного представителя. При подаче документов через портал электронного правительства необходимо при себе иметь ЭЦП ключ.

Документы для приема:

заявление о приеме документов

подлинник документа об образовании

фотографии размером 3х4 см в количестве 4-х штук

медицинская справка формы № 075-У (по месту прикрепления –берется бесплатно)

для инвалидов І и II группы и инвалидов с детства заключение медико-социальной экспертизы по форме 031-У,

документ, удостоверяющий личность (для идентификации личности).

Собеседование проводится до 18 августа, согласно утвержденного графика

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