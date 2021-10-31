Начинается расследование – производителей куриного мяса и яиц проверят в РК

В Казахстане в отношении производителей куриного мяса и яиц начинается расследование из-за роста цен, передает Zakon.kz.
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За прошедшую неделю Агентство по защите и развитию конкуренции назначило расследование в отношении реализатора яиц куриных в Туркестанской области. Заключены 10 актов антимонопольного комплаенса с региональными торговыми сетями и крупным оптовым поставщиком подсолнечного масла о снижении торговых надбавок на СЗПТ (социально значимые продовольственные товары. – Прим. ред.). В целом по республике заключено 135 актов антимонопольного комплаенса, – говорится в сообщении primeminister.kz.
В регионах, где наблюдается повышение цен, завершается анализ товарных рынков и начинается расследование в отношении производителей мяса кур и яиц куриных, – отмечается в сообщении.
По данным правительства, за прошедшую неделю рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,1%.
На это повлияло удорожание цен на яйца на 0,7% и капусту на 0,8%.
В то же время отмечается снижение цен на лук (-0,9%), крупу гречневую (-0,6%), говядину и рожки (-0,1%).Цены на творог, морковь, масло подсолнечное, рис и сахар не изменились.
В целом в октябре динамика цен на СЗПТ демонстрирует более медленные темпы (0,7%) по сравнению со средними значениями за аналогичный период в 2016-2020 годах (1%).
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