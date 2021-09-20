Начинается сезон ОРВИ и гриппа. ВОЗ предупреждает о трёх штаммах

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля сообщает, что начинается сезон ОРВИ и гриппа. По данным ВОЗ в этом году будут актуальны три штамма вируса — A (H1N1), A (H3N2) и B.

При том, что ситуация с коронавирусом в стране все еще остается сложной, необходимо позаботиться о том, чтобы в осенний период уберечься от других респираторных инфекций. Стоит отметить,что правительство заранее позаботилось о защите граждан от сезонных вирусов, закупив противогриппозные вакцины с учетом штаммового прогноза.

Вакцинация против гриппа стартовала 15 сентября. Государством закуплено 2,5 млн. доз вакцины «Гриппол +», производства России. В рамках бесплатной вакцинации, данным препаратом будут привиты наиболее уязвимые группы населения — медицинские работники, дети, пациенты состоящие на диспансерном учете, воспитанники детских домов, интернатов, домов ребенка и граждане, подлежащие вакцинации по эпидемиологическим показаниям.

Кроме препарата «Гриппол +» в Казахстане зарегистрированы и разрешены к применению следующие вакцины против гриппа: «Ваксигрип Тетра» производства Санофи-Пастер (Франция), Инфлювак (Нидерланды), вакцина производства Синовак Биотек (Китай).

Иммунизация будет проводиться не только на бесплатной основе, но и за счет работодателей, а также средств населения. Платная вакцинация против гриппа проводится в частных медицинских центрах, в прививочных кабинетах поликлиник по месту жительства, имеющих разрешение уполномоченного органа.

Адреса медицинских учреждений, проводящих вакцинацию против гриппа можно узнать в территориальных Департаментах санитарно-эпидемиологического контроля и Управлениях здравоохранения по месту жительства.

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