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Начинается вторая декада января. Прогноз озвучили костанайские синоптики

Фото из открытых источников

Под влиянием северо-западного антициклона в регионе ожидается устойчивая, морозная погода без осадков.

Из-за вторжения арктических воздушных масс в области резко понизилась температура. Но ближе к выходным ожидается ослабление морозов.

«Вообще втора и третья декада ожидаются «качели», ожидаются и периоды, когда будет оттепель. С северо-западными циклонами затоки арктических воздушных масс. Поэтому, температура будет колебаться в дневные часы от минус пяти до плюс двух. И в ночные часы 25-30. Последние годы, это как в порядке вещей»,- говорит начальник отдела метеопрогнозов КФ РГП Казгидромет Антонина Шибаршина.

По словам Антонины Шибаршиной, такая резкая смена температуры происходит из-за серии североатлантических антициклонов. В январе морозные дни будут сменяться теплыми, сопровождаться снегопадами и порывистом ветром. В результате входа южных циклонов температура будет повышаться, а при северо-западных вторжениях температура будет понижаться до — 25-35 градусов.

«За эти дни со второго января по сегодняшний день осадков выпало 98% от месячной нормы. Наиболее обильно у нас осадки прошли это у нас Денисовский район, Сарыкольский, Карасуский, по востоку двойная, месячная норма выпала осадков. Метели были по всей области ветер отмечался по востоку области до 25 м/с»,- говорит Шибаршина.

В казгидромете отмечают, что в ближайшую неделю на территории области осадков не ожидается. И никаких аномальных явлений на месяц не прогнозируется.

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