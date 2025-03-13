Сообщение распространила пресс-служба акимата Костанайского района.

В целях предупреждения подтопления населенных пунктов в паводковый период 2025 года проведено обследование реки Тобол, в результате которого определены участки для рыхления льда методом взрыва.

18 марта на территории района будут проводиться взрывные работы на участках в сёлах Константиновка, Садчиковка, вблизи села Алтын-дала, в районе мостов КЖБИ, Центральный и Корейский.

Общий объем работ составит 33 000 кубометра.

«Просим жителей соблюдать меры предосторожности и заранее планировать маршруты передвижения! Будьте внимательны и следите за дополнительными уведомлениями», — сообщает пресс-служба акиамата.

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