USD 489.15 EUR 533.47 RUB 5.64

Начинают взрывать лёд на реках в Костанайской области

— Сегодня, 14:44
Изображение для новости: Начинают взрывать лёд на реках в Костанайской области

Фото предоставлено пресс-службой акимата Костанайского района

Сообщение распространила пресс-служба акимата Костанайского района. 

В целях предупреждения подтопления населенных пунктов в паводковый период 2025 года проведено обследование реки Тобол, в результате которого определены участки для рыхления льда методом взрыва.

18 марта на территории района будут проводиться взрывные работы на участках в сёлах Константиновка, Садчиковка, вблизи села Алтын-дала,  в районе мостов КЖБИ, Центральный и Корейский.

Общий объем работ составит 33 000 кубометра.

«Просим жителей соблюдать меры предосторожности и заранее планировать маршруты передвижения! Будьте внимательны и следите за дополнительными уведомлениями», — сообщает пресс-служба акиамата.



Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.