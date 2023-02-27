Начинают закрывать трассы из-за ухудшения погоды в Костанайской области

Информация о закрытии трасс в Костанайской области.

27 февраля с 14:00 в связи с ухудшением погодных условий, а именно усиление ветра, сильная метель, ограниченная видимость, закрыто движение для всех видов транспортных средств на участке автодороги республиканского значения:

1. Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 108-218 (от п. Аулиеколь до п. Октябрьское).

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