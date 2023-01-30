Начинаются отключения электричества в Костанае

План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» с 28 января по 3 февраля 2023 года с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

28 января с 10:00 до 18:00 — городской акимат по ул. Пушкина 98.

Спальный сектор: ул. Пушкина 90,92, ул. Дулатова 91, ул. Амангельды 85,87.

30 и 31 января с 10:00 до 18:00 — Частный сектор: ул. Набережная 52-73, 42/1,42/2,43/1,43/2,44/1,44/3.

с 31 января по 3 февраля с 10:00 до 18:00 — Частный сектор: ул. Сьянова 80-112, ул. Набережная 66-105, 103/3-103/10,105/1-105/4, ул. Каирбекова 110-120, ул. Амангельды 19/1-19/3,21/1-21/12.

30 января с 10:00 до 18:00 — Спальный сектор: мкр. Юбилейный 1,2,4,5,6,7,14,15,16,17.

31 января с 10:00 до 18:00 — пивной бар «Волна», магазины «Каменный цветок», «Алекс», «Апгрейд», «Рай».

Частный сектор: ул. 5 Апреля 1-38, пр. Абая 138-152, ул. Павлова 20-28, 18/2, 20/3,20/5, ул. Каирбекова 3а-47, ул. Гоголя 29-47.

1 февраля с 10:00 до 17:00 — ИП Яковлев, ИП Конева, ИП Соколова, ТОО «Агротрак», ТОО «ЛВ-Строй», ТОО «Рауза», ТОО «Гренада», ТОО «Невада».

Частный сектор: ул. Промбаза 1-8.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.