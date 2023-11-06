USD 465.14
EUR 495.14
RUB 5.01
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Начинаются отключения электричества в Костанае

Начинаются отключения электричества в Костанае

pixabay.com

План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» с отключением потребителей частного сектора и спальных районов с 6 по 10 ноября.

7 ноября с 14:00 до 19:00 — ТОО «Флуераш», ТОО «Галактика», ТОО «Арайагро», промбаза 7, ТОО «Агропродукт», ТОО «АзияФайзИгл», угольная компания, ресторан «Султан», ИП Чулков, ИП Государский, ИП Дудин, ИП Назаров, ТОО «Вираж», ИП Аманов, ТОО «Комирпром, ТОО «Гермес», ИП Тыщенко, ИП Соколов, АЗС Эталон 7.
Светофор: ул. Н. Назарбаева – ул. Промышленная
ул. Н. Назарбаева – ул. Мухамеджанова
ул. Н. Назарбаева – ул. Доненбаевой

с 6 по 10 ноября 10:00 до 18:00 — частный сектор: ул. Рудненская 2-8а, ул. Целинная 22-26, ул. Мира 1-8.

с 6 по 10 ноября 10:00 до 18:00 — частный сектор: ул. Тухачевского 3 -19, ул. Иноземцева 3-22, ул. Кравцова 2-33, ул. Миляеева 2-22.

6 ноября с 10:00 до 19:00, 7 ноября с 10:00 до 14:00 — школа № 19, детский сад № 27, ТОО «Алла», парикмахерская «Твой стиль», магазин «Пятерочка», стоматология по ул. Волынова 14, аптека «Фармаком». Благоустроенный сектор: ул. Ворошилова 62,64, ул. Мирошниченко 3, ул. Волынова 13,14, ул. Кочубея 1.
Светофор: ул. Маяковского – ул. Волынова

9 и 10 ноября с 10:00 до 19:00 — ИП Бурдинская, ИП Радченко, ИП Букенов, ИП Саламатов, ИП Филиппов, ИП Чемпалова, ИП Нурмухамбетов, ТОО «ФурорАвто», ТОО «Алекс», ТОО «БайтерекГрупп», ТОО «Мегамельпром», «Агромаркет».

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

«Надо встряхнуть нерадивых». Негативную реакцию у костанайских водителей вызвала установка камер для видеоконтроля «Сергек»