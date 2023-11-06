Начинаются отключения электричества в Костанае

План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» с отключением потребителей частного сектора и спальных районов с 6 по 10 ноября.

7 ноября с 14:00 до 19:00 — ТОО «Флуераш», ТОО «Галактика», ТОО «Арайагро», промбаза 7, ТОО «Агропродукт», ТОО «АзияФайзИгл», угольная компания, ресторан «Султан», ИП Чулков, ИП Государский, ИП Дудин, ИП Назаров, ТОО «Вираж», ИП Аманов, ТОО «Комирпром, ТОО «Гермес», ИП Тыщенко, ИП Соколов, АЗС Эталон 7.

Светофор: ул. Н. Назарбаева – ул. Промышленная

ул. Н. Назарбаева – ул. Мухамеджанова

ул. Н. Назарбаева – ул. Доненбаевой

с 6 по 10 ноября 10:00 до 18:00 — частный сектор: ул. Рудненская 2-8а, ул. Целинная 22-26, ул. Мира 1-8.

с 6 по 10 ноября 10:00 до 18:00 — частный сектор: ул. Тухачевского 3 -19, ул. Иноземцева 3-22, ул. Кравцова 2-33, ул. Миляеева 2-22.

6 ноября с 10:00 до 19:00, 7 ноября с 10:00 до 14:00 — школа № 19, детский сад № 27, ТОО «Алла», парикмахерская «Твой стиль», магазин «Пятерочка», стоматология по ул. Волынова 14, аптека «Фармаком». Благоустроенный сектор: ул. Ворошилова 62,64, ул. Мирошниченко 3, ул. Волынова 13,14, ул. Кочубея 1.

Светофор: ул. Маяковского – ул. Волынова

9 и 10 ноября с 10:00 до 19:00 — ИП Бурдинская, ИП Радченко, ИП Букенов, ИП Саламатов, ИП Филиппов, ИП Чемпалова, ИП Нурмухамбетов, ТОО «ФурорАвто», ТОО «Алекс», ТОО «БайтерекГрупп», ТОО «Мегамельпром», «Агромаркет».

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