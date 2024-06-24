Начинаются отключения электричества в Костанае

План работ Костанайской горэлектросети ТОО» ЭПК-forfait» с отключением потребителей частного сектора и спальных районов с 24 по 28 июня.

с 24 до 28 июня 10:00 до 18:00 — частный сектор: ул. Байтурсынова 140-162, ул. Пролетарская 61-108, ул. Дулатова 127-181, ул. Гагарина 74-95, ул. Алтынсарина 137-149.

с 24 до 28 июня 10:00 до 18:00 — частный сектор: пр. Абая 287-303, 3 пр. Лермонтова 1-20, 4 пр. Лермонтова 1-14, 6 пр. Лермонтова 1-12.

24 июня 10:00 до 18:00 — кафе «Меруерт», ТОО «Казавтоматика», ТОО «Дудар», ТОО «Надежда», СТО «Аманжол», гостиница «Мираж», ИП ОК, ИП Солопов, ТОО «ВАН», ИП Харламов.

с 24 до 28 июня 10:00 до 17:30 — частный сектор: ул. Сьянова 138-196, 192/1, ул. Шипина 1/1-36, ул. набережная 114-196,163/1-163/17, 143/1-143/12, ул. Рабочая 2-12, пр. Н.Назарбаева 3-25, ул. Каирбекова 194-202. Светофор: ул. Каирбекова – пр. Н.Назарбаева

с 24 до 28 июня 10:00 до 17:30 — АЗС № 6 – Эталон, сауна «Майами- Сити», агрохимлаборатория по ул. Летунова 1а. Частный сектор: Л.Беды 95-191, 191/1-191/5,195/1-195/3,113/1-113/11, ул. Садовая 1-22, ул. Летунова 111-125, ул. Комарова 71-134, ул. Соколовского 2-22, ул. Рудненская 1-44, 21/1-21/11,23/12,22/12,28/1-28/13, 6/1-6/12, ул. Хакимжановой 55-154, ул. Панфилова 1-22.

с 24 до 28 июня 10:00 до 17:30 — детский сад по ул. Шаяхметова 171 а, ИП Шайкенова, ТОО «Даниель», ТС-Компания, ТБМ – Казазхстан, автомойка «Перекресток».

24 июня 10:00 до 18:00 — детский сад «Саби», магазин «Айым», «Алина», «Фрукты». Спальный сектор: ул. Шевченко 47. Частный сектор: ул. Козыбаева 172-186, ул. Пролетарская 112-134, ул. Байтурсынова 145-176, ул. Баймагамбетова 190-230, ул. Козыбаева 192-208, 218/1-218/10,пр. Н.Назарбаева 98-130. Светофор: пр. Н.Назарбаева – ул. Баймагамбетова

26 июня 10:00 до 18:00 — магазин «Мясной», «Пивнов», нотариус, СТО по ул. Карбышева 25а.

Спальный сектор: ул. Карбышева 27. Частный сектор: ул. ул. Карбышева 1-16, ул. Западная 1-17, пр. Ленинградская 58/1-58/10, 98/3-98/11, ул. Лесная 10-20, ул. Ленинградская 54-70.

28 июня 10:00 до 18:00 — пожарная часть № 6, КПФ АО «КазГазАймак» по ул. Карбышева 10, ТОО «Айгуль 94», ИП Новинкин, ИП Заббаров.

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