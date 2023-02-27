Начинаются отключения электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» с 27 февраля по 3 марта с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

27 февраля с 10:00 до 17:00 — частный сектор: ул. Козыбаева 326-461, 314/2-314/12, ул. Валиханова 36-44, ул. Баймагамбетова 319-397, 365//5, 371/1, 375/5-375/9, 377/2-277/8.

27 февраля с 10:00 до 18:00 — Ясли-сад № 3 по ул. Толстого 33, ресторан «Тобол», магазин «Аквалидер», «Астана», «Автодос», салон красоты «София». Спальный сектор: ул. Каирбекова 65, ул. Толстого 30, пр. Аль-Фараби 29,43,43а. Частный сектор: ул. Каирбекова 47-60, ул. Толстого 6-26, ул. Сьянова 29-45. Светофор: пр. Абая – пр. Аль-Фараби

промзона по ул. Уральской (работы на ПС и ВЛ)

28 февраля с 10:00 до 18:00 — ИП Похваленный, ИП Манандян, ИП Денисенко, ИП Крапива, ИП Каменда, АЗС «Эталон», ТПК «Металлобаза», ИП Мужневская, ТОО «Милтехх». ОРЦ Стройматериалов. Спальный сектор: ул. Уральская 37,37/1.

с 1 по 3 марта с 10:00 до 17:00 — магазин «Перестройка», «Зоосфера», ИП Ещенко. Частный сектор: ул. Баймагамбетова 220-238, ул. Байтурсынова 167-205, ул. Дулатова 181-213, ул. Шипина 78-87, ул. Рабочая 71-112, ул. Алтынсарина 155-189.

2 марта с 10:00 до 17:00 — ИП Сверидов по ул. Гоголя 161, автомойка, бургерная и ресторан «Тэрра» по ул. Чехова 103, детский центр по ул. Гоголя 120.

3 марта с 10:00 до 17:00 — спальный сектор: ул. Кочубея 8/1,9,11.

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