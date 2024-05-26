Начисление за три года. В «Тазалык» рассматривают способы заставить костанайцев платить за вывоз мусора

Переполненные мусорные контейнеры для областного центра проблема не новая. В последние годы она все больше обостряется. Сегодня в городе есть мусоровыозящая компания, которая заключает договоры с населением на вывоз ТБО.

Одной из главных проблем некачественной работы предприятие называет низкий процент заключенных договоров с потребителями.

В «Тазалыке» отмечают, что зачастую люди заключают договор и указывают количество проживающих в квартире меньше, хотя по факту живет там больше. Раньше предъявить таким костанайцам предприятие ничего не могло, но сейчас у них появился доступ к базе регистрации граждан Костаная.

«Согласно экологического законодательства местная исполнительная власть обязана коммунальным службам предоставлять списки, адреса. В них не входят персональные данные, в них входит просто адрес и сколько там проживает человек. Этот список нам дали, и мы за два месяца добавили 22 тысячи человек», — говорит директор ТОО «Тазалык — 2012» Александр Кушнир.

Александр Кушнир отмечает, что согласно законодательству во дворах многоэтажек мусорные контейнеры ставятся из расчета заключенных договоров. Из-за того, что некоторые вовсе не заключают их с предприятием, на мусорных площадках образуются настоящие свалки, так как контейнеры быстро переполняются. Заключают договоры не все, но все выносят мусор.

«Мы сейчас в правовом поле будем искать механизмы, юристы сейчас работают, чтобы этим людям с момента регистрации, ну, у нас есть срок давности. Но за три года, чтобы им начислить. Но, это в правом поле все будет, там нужны будут еще данные. Если у нас получится, мы эту работу тоже будем продолжать делать», — сообщил Александр Кушнир.

Пока оплата таким костанайцам выставляется с момента выявления факта.

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