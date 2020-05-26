Начисления за коммунальные услуги стартовали в Костанайской области

Только 2 тысячи жителей Костанайской области получили возмещение коммунальных платежей за период ЧП. Хотя число одобренных заявок на сегодня уже перевалило за 16 тысяч. По словам представителей управления ЖКХ, начисление должно было проходить еще в первой декаде месяца, но приступить к нему на деле удалось только вчера, передает alau.kz

Чтобы получить возмещение по коммунальным услугам за время режима ЧП, в Костанайской области уже обратились больше 32 тысяч человек. Но вот одобрение пока получила лишь половина из них. Само же начисление денег на лицевые счета стартовало и вовсе буквально на днях.

«Работа сейчас только началась по начислениям. На сегодняшний день уже были направлены средства порядка 22 миллионов тенге на возмещение. Но только началась работа. Можно даже сказать со вчерашнего дня началась работа»,- сообщил Даурен Аскаров, руководитель управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области.

Эти 22 миллиона охватят около 2 тысяч человек. Но в управлении энергетики и ЖКХ обещают, что до конца мая средства поступят по всем одобренным на сегодня заявкам. Их общее число составляет 16 065. Вообще перейти к начислению денег в нашей области планировали еще в первой декаде месяца. Но средства из республиканского бюджета поступили позже намеченного срока. Из-за этого и произошла задержка в выплатах. А вот отставание по рассмотрению обращений связано с другой проблемой.

«Некоторые заявки дублируются. Есть даже такие моменты, где 5 заявок даже. От одного адреса, одного человека 5 заявок поступало. Может быть, с разных телефонов звонят или еще. И из-за этого немного затяжной момент рассмотрения заявок»,- пояснил Даурен Аскаров.

В итоге 15 тысяч обращений пока остаются без ответа. И это число растет с каждым днем. Хотя и не так стихийно, как это было в конце апреля. Тогда только запущенная акция для уязвимых категорий населения ежедневно собирала тысячу звонков в Call-центрах. Теперь таких заявок во всем регионе поступает не больше 300 в день. Но в управлении говорят, что утихший ажиотаж еще не говорит о скором завершении приема обращений. Их продолжат принимать и весь первый летний месяц.

«Кто, допустим, не успел подать в мае по каким-то причинам, может в июне подать заявку и им будет компенсация за 2 месяца: за апрель и за май месяц. Июнь – это будут остатки. Допустим, человек потребляет, и по квитанции вышло 14 тысяч или 13 тысяч. 2 тысячи за 2 месяца это 4 тысячи, которые остаются на следующий месяц», — рассказал руководитель управления.

Напомним, что подать заявки на компенсацию коммунальных платежей могут 7 категорий населения, указанных на экранах. Квартира или дом, за которые будет проходить оплата, должны числиться за ними. Но вот лицевые счета могут быть как за самим обращающимся, так и за членами их семей. По словам руководителя управления ЖКХ и в том, и в другом случае государство компенсирует образовавшуюся задолженность.

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