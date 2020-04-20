«Начнем штрафовать»- аким Костанайской области о мерах во время карантина

Первые три дня Костанайская области провела на карантине. За соблюдением установленных требований следят полицейские, который в разы увеличили количество патрулей на дорогах и улицах населённых пунктов. Пока пешеходов и водителей предупреждали о возможной ответственности за нарушение карантинных запретов, но теперь начнут наказывать. Об этом предупредил население аким Костанайской области, сообщает alau.kz

Для обеспечения исполнения карантинных мероприятий по запрету выхода граждан из жилищ, Костанай разделён на 14 секторов и 42 участка, каждый из которых патрулируют два-три пеших сотрудника. Всего на патрулировании города, в две смены, задействовано 252 полицейских.

«Мы видим, что режим не соблюдается. Продолжают выходить на улицу, посещать какие-то объекты, в гости друг к другу ходят»,- сказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Три дня, по словам главы региона, полицейские с населением проводили профилактические беседы, разъясняли установленные правила. Теперь же, за их нарушения, начнут наказывать. В административном кодексе Казахстана, для этого есть специальная статья «Нарушение режима чрезвычайного положения».

«В пятницу специально мы ввели, с 00 часов, что бы люди привыкали. Впереди было два дня выходных. И нам самим отработать, потому что люди об этом никогда не слышали, с этим не сталкивалось население нашей области. С пониманием чтобы отнеслись. Первое время мы предупреждали, замечания делали. С сегодня начнём штрафовать»,- сообщил Архимед Мухамбетов.

На улицах городов и других населённых пунктов области выставлены авто-патрули полиции. Примерно по два-три на каждой дороге, и кроме того ещё и на мостах и других подъездах к населённым пунктам. Они проводят фильтрацию проезжающего транспорта.

«Ещё раз обращаюсь в первую очередь к работодателям! Многие подают заявки в штаб на автомашины в большом количестве. Это неправильный подход. Просто сравнение: взять один автобус или 20 легковых автомашин. Легче, наверное, один автобус обеспечить дезинфицирующими средствами, дезинфицировать его внутри, водителя одеть в защитный костюм или 20 водителей одевать?»,- сказал Архимед Мухамбетов.

Жителей области, и работающих и их работодателей, аким просит потерпеть до 1-ого мая. Через десять дней, предполагает Архимед Мухамбетов, будет ясна ситуация в регионе, и в целом по стране, и то, насколько принятые меры эффективны. В Департаменте полиции Костанайской области сообщили, что уже 7 человек привлечены к ответственности за бесцельное нахождение на улице. Но в целом жители региона, отмечают полицейские, достаточно дисциплинированы, и выполняют все установленные правила.

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