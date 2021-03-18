В этом году начнётся ремонт автодороги от Рудного до моста через реку Аят. Чтобы проехать эти 19 километров, сейчас у водителей авто уходит немало времени. Теперь вместо двухполосного движения, по плану, здесь появится четыре полосы.

Трассу от Рудного до моста через реку Аят начнут ремонтировать уже в этом году. В Костанайском Филиале «КазАвтоЖол» отмечают, что в апреле будет известен подрядчик, который займется ремонтом 19-ти километров дорожного полотна. По плану, дорогу здесь должны серьезно расширить — с двух полос до четырех. Также в данном проекте предусматривается строительство путепровода через железную дорогу в районе п. Набережный и строительство двух транспортных развязок.

Общая стоимость проекта — 21 млрд тенге. Завершить, по предварительным данным, все работы должны в 2023 году, однако на этот год выделено лишь 2 миллиарда. На эти деньги планируется начать отсыпку земли, бетонные работы и обустройство объездных дорог. Помимо этого в 2021 году начнутся серьезные работы на еще одном участке дороги направлением Костанай -Рудный. А именно от авторазвязки возле птицефабрики до самого въезда в город горняков.

Там уже проведены некоторые работы с водопропускными трубами и по пересечению линий электропередач. Завершить капремонт здесь намерены в этом году, потому как на проект выделена все запланированная ранее сумма, а это 4,6 млрд тенге.

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