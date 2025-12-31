В системе МВД в 2025 году появился новый ключевой орган – Департамент юридической и нормотворческой координации, созданный по приказу министра внутренних дел Ержана Саденова. Его задача – сопровождать разработку законопроектов, подзаконных актов, договоров и других юридических документов, следя за их соответствием действующему праву и базовым принципам «Закон и порядок». О работе департамента и новых законах рассказал его руководитель, полковник полиции Ренат Зулхаиров, передаёт Polisia.kz.

По его словам, уходящий год для ведомства был особенно насыщенным в части законотворчества.

«Министр поставил перед нами чёткую задачу: каждый закон и каждый подзаконный акт должен, в первую очередь, обеспечивать безопасность граждан и реально работать на принцип “Закон и Порядок”», – отметил Ренат Зулхаиров.

Какие законы приняты в 2025 году

Одним из ключевых документов стал закон «Об оптимизации уголовного законодательства». Им к уголовно наказуемым отнесены такие деяния, как сталкинг, принуждение к браку, дропперство, немедицинское употребление наркотиков, а также воспрепятствование работе воздушных судов.

Другим важным шагом стал закон «Об исключении излишней регламентации», в рамках которого была упразднена и реорганизована местная полицейская служба. На её базе в территориальных департаментах созданы управления общественной безопасности и управления административной полиции.

В Кодекс об административных правонарушениях внесены поправки, значительно ужесточающие ответственность за нарушения ПДД. По оценке МВД, это уже способствует повышению дисциплины на дорогах.

К 30-летию Конституции РК вступил в силу закон «Об амнистии» – наказания более чем 15 тысяч осуждённых были смягчены.

Отдельным событием стало принятие нового закона «О профилактике правонарушений», который реформирует систему превентивной работы.

Как создавался закон «О профилактике правонарушений»

Инициатором нового закона выступил глава государства: в январе 2024 года президент на расширенном заседании коллегии МВД поручил подготовить концептуально новый документ по профилактике правонарушений.

После этого в министерстве была сформирована межведомственная рабочая группа с участием представителей госорганов, НПО и научного сообщества. Подготовленный консультативный документ регуляторной политики в мае был одобрен на заседании МВК Минюста.

Далее проект широко обсуждался с обществом: проводились форумы, круглые столы, общественные слушания. По словам Зулхаирова, только в ходе этих обсуждений поступило около 30 тысяч предложений и замечаний от граждан и неправительственных организаций. После согласования со всеми госорганами документ был внесён в Парламент, где прошёл детальную проработку в рабочих группах, комитетах мажилиса и сената, а затем рассмотрен на пленарных заседаниях.

Новая система профилактики и «антиобщественное поведение»

Закон «О профилактике правонарушений», по словам начальника департамента, выстраивает фактически новую модель профилактики – акцент переносится на устранение причин и условий, которые приводят к правонарушениям.

Для этого в два раза расширен круг субъектов профилактики: к ним отнесены не только дополнительные государственные органы, но и сами граждане Казахстана, а также предприниматели. Теперь они имеют право участвовать в профилактических мероприятиях, обращаться с предложениями в госорганы, проводить разъяснительные беседы.

Расширен и перечень лиц, которые подлежат профилактическому учёту и контролю. При этом основанием для снятия с учёта теперь является не формальный срок, а реальное исправление и социальная реабилитация человека.

Ключевой новеллой закона стало введение понятия «антиобщественное поведение». Оно позволяет не ждать, пока человек совершит правонарушение, а реагировать на ранней стадии. Уполномоченные органы получают право проводить профилактические беседы и выносить официальные предостережения людям, ведущим асоциальный образ жизни.

Зулхаиров приводит пример: если причиной антиобщественного поведения становится отсутствие работы, подключаются социальные службы, которые помогают с трудоустройством. Если у человека есть зависимости или проблемы со здоровьем, его направляют на лечение либо специальные курсы по контролю агрессии и коррекции поведения.

Поощрение граждан и страх «доносительства»

После принятия закона в соцсетях активно обсуждалась тема поощрения граждан за сообщения о правонарушениях – часть пользователей выразила опасения по поводу роста «доносов».

Полковник полиции с этим не согласен и напоминает, что подобный механизм уже давно существует в сфере борьбы с коррупцией: за сообщения о таких фактах граждан тоже вознаграждают.

«Новым законом акимам предоставлено право определять, за какие правонарушения и в каком порядке будут поощрять граждан. Перечень будет формироваться на уровне местных исполнительных органов», – пояснил он.

Речь может идти, например, о фактах наркоторговли, террористической деятельности, тяжких насильственных преступлений. С точки зрения МВД, люди, сообщившие о таких случаях, должны быть мотивированы. В свою очередь, понимание того, что общество становится более внимательным, должно сдерживающе действовать на правонарушителей.

Набор правонарушений, за сообщения о которых предусмотрено поощрение, будет различаться по регионам и учитывать местную специфику – от незаконных свалок и нарушений благоустройства до проблем экологии и общественного порядка. При акиматах создаются специальные комиссии по поощрению граждан и региональные межведомственные комиссии по профилактике правонарушений.

Порядок направления информации и рассмотрения обращений будет закреплён в подзаконных актах, которые сейчас разрабатываются во исполнение закона.

Контроль за соответствием законам и Конституции

Отвечая на вопрос о гарантиях конституционности принимаемых актов, Ренат Зулхаиров напомнил о роли Конституционного суда, который с 1 января 2023 года рассматривает обращения граждан о проверке законов на соответствие Основному Закону.

МВД участвует в заседаниях Конституционного суда, даёт свои заключения и предложения. По итогам рассмотрения выносится нормативное постановление, обязательно для всех и не подлежащее обжалованию.

«Каждая норма проходит несколько уровней экспертизы – от стадии инициативы и рассмотрения в Парламенте до подписи президента и, при необходимости, проверки в Конституционном суде», – резюмировал он.

В МВД подчёркивают: цель всех принятых в 2025 году изменений – не только ужесточить ответственность за правонарушения, но и выстроить систему профилактики, в которой государство и общество совместно работают на снижение преступности и укрепление правопорядка.

