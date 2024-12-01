В связи с распространяющейся информацией об обложении банковских переводов граждан налогом на добавленную стоимость Министерство национальной экономики РК сообщает следующее:

Речь идет об обложении налогом (НДС) комиссий, которые за свои услуги с клиентов взымают банки. Например, комиссии за переводы или выпуск карты.

«В проекте нового Налогового кодекса предлагается норма по отмене действующей льготы на финансовые операции банков второго уровня. Сами переводы, осуществляемые гражданами, облагаться налогом не будут. Если денежные переводы внутри одного банка осуществляются без комиссии, соответственно, в таких случаях налог не возникает. Напоминаем, что проект нового Налогового кодекса находится на стадии разработки», — сообщает миннацэкономики РК.

Предлагаемые нормы обсуждаются в Парламенте, с бизнес-сообществом и общественностью.

Окончательный проект Кодекса будет принят в 2025 году.

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