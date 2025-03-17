План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» в Костанае с отключение потребителей частного сектора и спальных районов на 17 марта.

17 марта 2025 года с 09:00 до 18:00 — кафе «Зебра» автобусная остановка по ул. Баймагамбетова, Том-фар по ул. Баймагамбетова 187, ТОО «Апис» по ул. Толстого 72, кафе «Бирюлька» по ул. Толстого 72,Аптека по ул. Баймагамбетова 187, ТОО «Аксон» по ул. Баймагамбетова 187, Кросстар по ул. Баймагамбетова 187, Обмен валюты по ул. Баймагамбетова 187, Евразийский банк по ул. Баймагамбетова 187, Аптека «Биосфера» по ул. Баймагамбетова 187, кафе по ул. Баймагамбетова 187, Часовая мастерская по ул. Баймагамбетова 187, Медицинский кабинет по ул. Толстого 72, магазин «Раузет» по ул. Баймагамбетова 185

Спальный сектор: ул. Толстого 72, Баймагамбетова 185, 187.

17 марта 2025 года с 09:00 до 19:00 — Казгидромет по ул. Высокая 9а, ИП Алексеев по ул. Доненбаевой 77, ИП Андреев по ул. Доненбаевой , ИП Турчин по ул. Доненбаевой 67, ИП Кравец по ул. Доненбаевой 59, ИП Осипов по ул. Доненбаевой 61, ИП Косенко по ул. Доненбаевой 2, ТОО «Мукомольная компания» по ул. Доненбаевой 63. ресторан «Поместье» по ул. Доненбаевой 55, ИП Муратбеков по ул. Доненбаевой 80, ИП Апазов по ул. Доненбаевой 82 ТОО Nord trade company по ул. Доненбаевой 90а

18 марта 2025 года с 09:00 до 14:00 — АЗС по ул. Каирбекова, ГАЗС по ул. Каирбекова, 370, Глазная клиника по ул. Каирбекова 372/3.

Светофор: Каирбекова-Курганская

18 марта 2025 года с 14:00 до 19:00 — магазин Назар по ул. КабландыБатыра 45А, магазин Курганская 4/13

17-19 марта 2025 года с 09:00 до 17:30 — Баня, Котельная по ул. Ленинградская 26

Частный сектор: по ул. Ленинградская в границах д. 25/1-25/11, 26А, 29/5, 30, 28, 27-27/18, 31, 31/1-31/17, по ул. Рудненская в границах 31,33,33/2-33/8, по ул. Соколовская в границах 61,65-106, Соколовский проезд в границах 13-19/10, по ул. Сибирская в границах 70-83, по ул. К.Маркса 181/2, 181/4,

19-20 марта 2025 года с 09:00 до 17:30 — частный сектор: по ул. Соколовская в границах 24/5-24/3, 58/1-58/16, по ул. Ленинградская в границах д. 13-31, по ул. Плеханова в границах 23-47, по ул. Чернышевского в границах 37-57.

18 марта 2025 года с 09:00 до 17:00 — офисы по ул. Каирбекова 24, ТОО «Кузет» по ул. Каирбекова 24, «Барбер-шоп» по ул. Каирбекова 18

Частный сектор: по ул. Сьянова в границах д. 7-27, 25а-34а, 29а, по ул. Гоголя в границах д. 18-27, по ул. Каирбекова в границах д. 18/1-18/11, 20,22,30-36.

Светофор: Каирбекова-Гоголя

19 марта 2025 года с 09:00 до 17:00 — частный сектор: по ул. Каирбекова д 28,30.

19 марта 2025 года с 09:00 до 14:00 — ИП Каширина по ул. Карбышева 4/3, ТОО «Экос-Ан» по ул. Карбышева 2/2, маг. «Громада», маг. «Инструмент» по ул. Карбышева 4, «Ойл-центр», по ул. Карбышева 4/2, Шашлычок по ул. Карбышева 2/6, ИП Новосельцев по ул. Карбышева 2д, ИП Кенжегулов Гранд по ул. Карбышева 2, кафе «Меню» по ул. Карбышева 2, ИП Аветисян-Арвис по ул. Карбышева 2/3

19 марта 2025 года с 10:00 до 14:00 — ИП Казиева по ул. Уральская 20Б, ТОО «Строитель » по ул. Уральская 20, База «DWT» по ул. Уральская 51/1, ТОО Комета по ул. Уральская 36, Айгерим, Агро-Лига, ИП Садиков, Интерком Логистик, ИП Тарасиков, Бест (мельница).

20 марта 2025 года с 10:00 до 18:00 — поликлиника №2 по ул. Хакимжановой 56а, Аквапарк Лагуна, Уч. Центр по ул. Хакимжановой, Горотдел «Южный», магазин «Березка» по ул. Алтынсарина 5.

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