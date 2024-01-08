Начнут отключения электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской горэлектросети с отключением потребителей частного сектора и спальных районов с 8 по 13 января.

8 января 10:00 до 17:00 — ИП Бурдинская, ИП Радченко, ИП Букенов, ИП Саламатов, ИП Филиппов, ИП Чемпалова, ИП Нурмухамбетов, ИП Ким, ИП Рак, ИП Болагак, магазины «Фурор-Авто», «Агромаркет», «Заказ-Авто», «Мебельный салон», ТОО «Алекс», ТОО «Мегамельпром», ТОО «Нур-Сат», ТОО «Казветснаб», ГЭК № 25 – Южный.

с 8 по 13 января 10:00 до 18:00 — кафе «Костанай». Частный сектор: ул. Дощанова 134 – 180, 176/1-176/10, ул. Бородина 45-59, ул. Шаяхметова 42-62, ул. Чехова 38-68, 48/2-48/8, 50/3-50/11, ул. 1 Мая 37-53, 42/1-42/10, ул. Козыбаева 21-36, ул. Павлова 110-135, ул. Летунова 42-76, 54/1-54/17, 72/1-72/5, ул. Чехова 45-83.

Светофор: ул. Чехова – ул. Гоголя.

8 и 9 января 10:00 до 19:00 — департамент статистики, департамент юстиции, архив, ТД «Кода», ИП «Рак», магазин «Нур», «Мясное ассорти», ИП Мельник, ИП Лазарук, ТОО «Экспресс».

Спальный Сектор: ул. Майлина 19,19/1,21, ул. Толстого 120,127, ул. Дзержинского 14,14а,16.

8 и 9 января 10:00 до 18:00 — фирменный установочный центр по ул. Чернышевского 59. Частный сектор: ул. Чернышевского 30-60, ул. Строительная 41/1-41/12, ул. Целинная 33-45, ул. Рудненская 36/1-36/14.ул. Хакимжановой 87-99.

10 января 10:00 до 17:00 — ТОО «Флуераш» ТОО «Галактика», ТОО «Арайагро», Промбаза 7, ТОО «Агропродукт», угольная компания, ресторан «Султан», ИП Назаров, АЗС Эталон № 7, ИП Есенгазин, ИП Чулков, ИП Есергепов, ИП Оспанова, кафе «777».

10 и 11 января 10:00 до 19:00 — ТОО «Гермес-12», ТОО «Кайдзен».

11 и 12 января 10:00 до 18:00 — Частный сектор: ул. Плеханова 86-92, 61/1-61/2, 59/1-59/5, ул. Лесная 1-15, ул. Чернышевского 61-69.

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