Аким Костаная Марат Жундубаев, отвечая на вопрос журналистов, сообщил, что в ближайшее время жители города смогут получить ключи от домов, построенных по программе индивидуального жилищного строительства. Сейчас ещё проводится актуализация списков очередников.

По его словам, вскоре горожане смогут заселиться в новое жильё.

«По ИЖС сейчас работа идет. Пул собирается. Мы недавно совещание проводили. Самое главное землю привели в порядок. Сейчас определили границы участков. Сейчас люди обращаются. И если я не ошибусь, у нас на дома желающих около 100 было. Это на прошлой неделе. И на участки, соответственно пул по участкам, кто подает, мы говорили первые заявления граждане, они имеют право выбирать дом. Сейчас мы определимся с домами. Это займет у нас в течение этого месяца. Первые жители этих домов должны появиться в конце октября. И вообще мы должны сразу одномоментно эти дома отдать, чтобы завтра на содержание потери не нести и самое главное сохранность, они в чистовой отделке все. И люди должны иметь эти дома и заехать в этом году мы планируем в ноябре люди получат все ключи, и там уже сами определяться заезжать», — ответил на вопрос Марат Жундубаев.

