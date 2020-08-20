Национальные костюмы и корпе шьет молодая мастерица в Костанайской области

Национальные костюмы и корпе шьет молодая предпринимательница из города Тобыл. Динара Куджулова рассказывает, что это для нее не только работа, но и дело для души, в котором она находит способ самореализации. Свой бизнес женщина открыла сравнительно недавно, всего несколько лет назад. В этом ей матери-одиночке помогло государство.

Динара Куджулова в предпринимателях числится всего несколько лет. Она сейчас и сама удивляется — как ей удалось, имея двух маленьких детей и находясь в декрете, оставшись без мужского плеча, суметь осуществить свою мечту — открыть ателье по пошиву одежды. Динара по образованию бухгалтер, но шить любила всегда. В детстве посещала кружки по рукоделию, поэтому в 2017 году пошла на курсы по госпрограмме и стала профессиональным модельером-закройщиком.

«Я участвовала во всех возможных программах, я даже консультирую людей, как так безработная мать -одиночка и тут свой бизнес. Чтобы его начать , я не могла найти средств, помощь государства, АСП. Весь доход, который я получала, уходил на существование, а АСП позволил откладывать и пустить в оборот. Затем курсы прошла и получила грант — 225 тыс. тенге и купила профессиональную машинку»,- говорит предприниматель Динара Куджулова.

Вот это сокровище Динары. С ее помощью она может изготавливать самый широкий ассортимент изделий, включая верхнюю одежду. Кстати, о том, что шьет молодая предпринимательница. Она берется за все, во время ЧП шила медицинские маски, спецкостюмы для медиков. Но Динара признается, что больше всего ей нравится браться за национальные костюмы. Причем, не только казахские.

«В период чп и карантина — это не основной доход. Это творчество, дело каждой мастерицы у меня узбекские есть, меня это интересует и ограничивать себя я. В каждой культуре есть что взять, находится что-то общее и получаются эксклюзивные вещи»,- сказала Динара Куджулова.

Сегодня Динара Куджулова в поисках новых клиентов, карантинные ограничения отрицательно сказались на ее маленьком бизнесе. Благо, признается она, что владелец помещения, где она снимает небольшую комнату, позволил ей не оплачивать аренду. За такую поддержку она очень благодарна.

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