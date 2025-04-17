Национальный Банк Казахстана предупреждает об участившихся случаях предоставления злоумышленниками поддельных документов с использованием официального бланка НБК.

Злоумышленники направляют поддельные письма от имени Национального Банка, в которых уведомляют граждан о наличии «кредитного счета» или необходимости погашения возникшей кредитной задолженности. Для большей достоверности на поддельных документах размещаются подписи, имена и печати «уполномоченных лиц» Национального Банка. Ложные данные предоставляются злоумышленниками в том числе для осуществления денежных переводов или хищения денежных средств граждан. Кроме того, злоумышленники используют технологии искусственного интеллекта для создания фейковых видеороликов с использованием лиц работников Национального Банка. При этом злоумышленники размещают в социальных сетях поддельную рекламу о фальшивых инвестиционных компаниях и предоставлении бесплатной юридической помощи по возврату похищенных денежных средств.

«В этой связи Национальный Банк призывает граждан проявлять бдительность, не отправлять денежные средства на сомнительные счета, не доверять недостоверным рассылкам и непроверенным документам. Напоминаем, что Национальный Банк не обслуживает счета физических лиц, не занимается кредитованием граждан, не предоставляет юридические услуги, а также не проводит денежные расчеты с населением. Во избежание мошеннических действий со стороны третьих лиц Национальный Банк Казахстана рекомендует при поступлении звонков от якобы работников государственных органов или Национального Банка прервать разговор и при необходимости самостоятельно обратиться по официальному номеру государственного органа. Если вы столкнулись с мошенническими действиями, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан», — сообщили в Нацбанке.

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