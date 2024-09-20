Национальный банк обратился к казахстанцам

Национальный Банк Казахстана предупреждает о новых схемах мошенничества. Злоумышленники, представляясь работниками операторов сотовой связи или коммунальных служб, звонят гражданам и сообщают об истечении срока действия SIM-карты мобильного телефона или завершении срока эксплуатации коммунальных счетчиков. В ходе телефонного разговора гражданам предлагается продлить обслуживание либо занять электронную очередь.

Далее злоумышленники просят переслать поступающие на мобильный телефон сообщения, перейдя по вредоносной ссылке, скачать приложение или активировать новые функции в мессенджере, либо сообщить персональные данные. Получив доступ к телефону, злоумышленники похищают денежные средства и подключают виртуальный дубликат SIM-карты.

После хищения денежных средств с текущих счетов злоумышленники вновь связываются с обманутыми гражданами, представляясь работниками Национального Банка, устанавливают приложения банков второго уровня, и оформляют денежные или товарные кредиты. В качестве подтверждения легитимности своих действий злоумышленники отправляют поддельные служебные удостоверения работников Национального Банка, фейковые документы от имени Национального Банка, письма и реквизиты для страхования денежных средств или осуществления банковских переводов.

Национальный Банк Казахстана призывает граждан быть бдительными и не доверять подозрительным телефонным звонкам, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не устанавливать по указанию третьих лиц приложения удаленного доступа HopToDesk, RustDesk, RUDesktop, AnyDesk, TeamViewer и другие.

Во избежание мошеннических действий со стороны третьих лиц Национальный Банк рекомендует при поступлении телефонных звонков от якобы работников государственных органов и работников Национального Банка прервать разговор.

Дополнительно сообщаем, что работники Национального Банка не осуществляют аудио и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц, не занимаются страхованием денежных средств, а также не проводят денежные расчеты с населением.

В случае, если вы столкнулись с мошенническими действиями, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан.

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