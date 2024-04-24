Национальный банк обратился к казахстанцам

Национальный Банк Казахстана предупреждает об участившихся случаях мошенничества с использованием искусственного интеллекта путем подделки голоса родных, близких людей, либо известных медийных персон. Об этом сообщает пресс-служба банка.

При этом, чтобы получить достоверный голос, злоумышленники взламывают аккаунты в мессенджерах (WhatsApp, Telegram и др.), скачивают голосовые сообщения, загружают их в нейронную сеть, либо используют технологии подмены голоса. Впоследствии голос владельца смартфона реалистично воспроизводится с просьбой отправить денежные средства, также возможна отправка текстовых сообщений.

Взлом смартфонов происходит при помощи поддельных звонков из технической поддержки сотовых операторов, которые просят предоставить код поступившего сообщения. Также могут направляться вредоносные ссылки, формы голосования в детских конкурсах, опросники по социально значимым темам.

После чего злоумышленники активно применяют комбинированные схемы мошенничества и выходят на контакт от имени родных, коллег, знакомых, медийных личностей с целью получения денежных средств.

При помощи различных средств искусственного интеллекта в мессенджерах совершаются видеозвонки от «представителей силовых ведомств» (МВД РК, Генеральная прокуратура и др.), которые призывают граждан участвовать в якобы совместных с Национальным Банком Казахстана платежных операциях. В ходе разговора направляются поддельные документы от Национального Банка о зарезервированных ячейках или забронированных денежных средствах. Для повышения доверия граждан на фальшивых документах размещаются подписи, имена и печати от «уполномоченных лиц» государственных органов или частных компаний.

Во избежание взломов мобильных телефонов Национальный Банк рекомендует не переходить по подозрительным ссылкам, не передавать и не сообщать поступившие коды и пароли. Помните, что работники Национального Банка не осуществляют аудио и видеозвонки посредством мессенджеров. При поступлении звонков от псевдо-сотрудников прервите разговор, не принимайте участие в каких-либо разбирательствах или проведении платежных операций.

Напоминаем, что Национальный Банк не обслуживает счета физических лиц, не занимается страхованием денежных средств, а также не проводит денежные расчеты с населением.

В случае, если вы или ваши знакомые столкнулись с мошенническими схемами, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан.

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