Национальный банк предупреждает казахстанцев об очередной волне мошеннической активности

Национальный Банк Казахстана предупреждает об активизации мошенников, которые представляются инвестиционными компаниями.

Они создают сайты и рекламные ролики, а также мобильные приложения, которые предлагают установить на устройствах. Подобные мошеннические ресурсы предлагают участие в программах привлечения средств физических лиц в управление, разработанных совместно с банками второго уровня, Нацбанком или другими государственными органами. Плюс к этому появились и новые уловки, чтобы доверчивые казахстанцы оформляли кредиты, микрозаймы и переводы своих денежных средств третьим лицам.

«Сегодня мы бы хотели предупредить население об увеличении оптимизации злоумышленники. Злоумышленники, представляясь «сотрудниками полиции» или «работниками Национального Банка», вводят граждан в заблуждение и убеждают оформлять кредиты, микрозаймы, а также переводить деньги третьим лицам. Подобные схемы могут проводиться под предлогом банковской кампании, цель которой поимка мошенников. При этом в качестве подтверждения легитимности действий переадресовывают звонки на подставных «работников Национального Банка», отправляют поддельные удостоверения», — говорит ведущий специалист КФ «Нацбанка» Диляра Мейрембаева.

Представители Национального Банка также просят не устанавливать мобильные приложения, не раскрывать свои персональные данные, не предоставлять удаленный доступ к мобильному телефону, например, посредством специальных сервисов. Никому и ни при каких обстоятельствах не следует переводить денежные средства на счета третьих лиц по указаниям, полученным в ходе телефонного разговора, — такие переводы крайне сложно вернуть или оспорить. Для консультации по этим вопросам можно обратиться в контакт-центр НацБанка по номеру 1477.

«Другое направление мошеннической деятельности — так называемые программы частных инвестиций, якобы разработанные Национальным Банком. На подобных онлайн-платформах размещается недостоверная информация об инвестициях, поддельные лицензии и правоустанавливающие документы. Национальный Банк рекомендует при поступлении телефонных звонков от подставных «сотрудников правоохранительной системы» или «работников Национального Банка» прервать разговор, не принимать участие в проведении мошеннических операций», — говорит специалист.

Национальный Банк Казахстана так же предупреждает об еще одной проблеме. Мошенники в целях кражи персональных данных и средств казахстанцев создают поддельные сайты проекта Цифровой тенге и страницы в соцсетях. Эксперты просят игнорировать подобные интернет-ресурсы, не заполнять никаких форм с персональными и контактными данными. Если личные данные уже переданы, следует обратиться в правоохранительные органы. В Нацбанке подчеркивают, что проект Цифровой тенге сейчас находится на стадии разработки и тестирования. Помимо этого онлайн-тенге не привлекает инвестиций граждан. Он направлен на создание новых возможностей в области платежей и денежных переводов. Окончательное решение по внедрению национальной цифровой валюты планируется до конца текущего года.

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