USD 465.95
EUR 485.43
RUB 7.72
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Национальный банк предупреждает казахстанцев об очередной волне мошеннической активности

Национальный банк предупреждает казахстанцев об очередной волне мошеннической активности

Фото из открытых источников

Национальный Банк Казахстана предупреждает об активизации мошенников, которые представляются инвестиционными компаниями.

Они создают сайты и рекламные ролики, а также мобильные приложения, которые предлагают установить на устройствах. Подобные мошеннические ресурсы предлагают участие в программах привлечения средств физических лиц в управление, разработанных совместно с банками второго уровня, Нацбанком или другими государственными органами. Плюс к этому появились и новые уловки, чтобы доверчивые казахстанцы оформляли кредиты, микрозаймы и переводы своих денежных средств третьим лицам.

«Сегодня мы бы хотели предупредить население об увеличении оптимизации злоумышленники. Злоумышленники, представляясь «сотрудниками полиции» или «работниками Национального Банка», вводят граждан в заблуждение и убеждают оформлять кредиты, микрозаймы, а также переводить деньги третьим лицам. Подобные схемы могут проводиться под предлогом банковской кампании, цель которой поимка мошенников. При этом в качестве подтверждения легитимности действий переадресовывают звонки на подставных «работников Национального Банка», отправляют поддельные удостоверения», — говорит ведущий специалист КФ «Нацбанка» Диляра Мейрембаева.

Представители Национального Банка также просят не устанавливать мобильные приложения, не раскрывать свои персональные данные, не предоставлять удаленный доступ к мобильному телефону, например, посредством специальных сервисов. Никому и ни при каких обстоятельствах не следует переводить денежные средства на счета третьих лиц по указаниям, полученным в ходе телефонного разговора, — такие переводы крайне сложно вернуть или оспорить. Для консультации по этим вопросам можно обратиться в контакт-центр НацБанка по номеру 1477.

«Другое направление мошеннической деятельности — так называемые программы частных инвестиций, якобы разработанные Национальным Банком. На подобных онлайн-платформах размещается недостоверная информация об инвестициях, поддельные лицензии и правоустанавливающие документы. Национальный Банк рекомендует при поступлении телефонных звонков от подставных «сотрудников правоохранительной системы» или «работников Национального Банка» прервать разговор, не принимать участие в проведении мошеннических операций», — говорит специалист.

Национальный Банк Казахстана так же предупреждает об еще одной проблеме. Мошенники в целях кражи персональных данных и средств казахстанцев создают поддельные сайты проекта Цифровой тенге и страницы в соцсетях. Эксперты просят игнорировать подобные интернет-ресурсы, не заполнять никаких форм с персональными и контактными данными. Если личные данные уже переданы, следует обратиться в правоохранительные органы. В Нацбанке подчеркивают, что проект Цифровой тенге сейчас находится на стадии разработки и тестирования. Помимо этого онлайн-тенге не привлекает инвестиций граждан. Он направлен на создание новых возможностей в области платежей и денежных переводов. Окончательное решение по внедрению национальной цифровой валюты планируется до конца текущего года.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Не выше 400 тенге за десяток поставляем на прилавок — СПК «Тобол»
Следующая новость

Не сыпьте соль. На жалобы костанайцев ответили в отделе ЖКХ