Национальный Банк Казахстана сообщил об участившихся случаях телефонного мошенничества, связанных с несанкционированной блокировкой платежных карт граждан.

Как действует схема

По информации регулятора, злоумышленники используют персональные данные, полученные из открытых источников — фишинговых сайтов, опросов в общественных местах, социальных сетей и маркетплейсов.

Мошенники обращаются в контакт-центры банков от имени клиента и сообщают об утере карты. В результате карта блокируется.

После этого злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками службы безопасности банка или правоохранительных органов. Под предлогом «разблокировки карты» или перевода средств на «безопасный счет» они пытаются получить конфиденциальные данные — SMS-коды, пароли от интернет-банкинга, CVV/CVC-коды.

Что делать при блокировке карты

В случае блокировки платежной карты рекомендуется самостоятельно обратиться в официальный колл-центр банка по номеру, указанному на оборотной стороне карты или в мобильном приложении.

В Нацбанке напоминают: сотрудники финансовых организаций никогда не запрашивают пароли, коды из SMS-сообщений и не предлагают установить приложения для удаленного доступа к мобильному устройству.

Опасность «помощи» у банкоматов

Также зафиксированы случаи, когда злоумышленники находятся рядом с банкоматами и, ссылаясь на «блокировку карты», её повреждение или превышение лимита, просят граждан перевести деньги третьим лицам за вознаграждение.

Подобные действия могут квалифицироваться как дропперство и являются противозаконными.

Рекомендации Национального Банка

Национальный Банк Казахстана призывает граждан:

не передавать банковские карты третьим лицам;

не сообщать реквизиты карт и коды подтверждения;

не переводить деньги незнакомым людям;

проверять информацию через официальные колл-центры банков второго уровня.

Регулятор также подчеркивает, что сотрудники Национального Банка не осуществляют аудио- и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц, не предлагают инвестиционные продукты, не занимаются страхованием средств и не проводят денежные расчеты с населением.

В случае столкновения с мошенничеством рекомендуется обратиться с заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан.

