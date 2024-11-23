АО «Пассажирские перевозки» объявило о скидках на билеты на поезда, отправляющиеся 31 декабря, передает Rail-news.kz.
Как отметили в пресс-службе компании, 25%-ную скидку можно получить, покупая билет в купейный вагон на следующие поезда:
- №26 «Шымкент–Алматы»
- №86 «Шымкент–Астана»
- №12 «Шымкент-Алматы-2»
- №77/78 «Алматы–Мангистау»
- №47 «Астана–Атырау»
- №691/692 «Атырау–Актобе»
- №313 «Мангистау–Атырау»
- №605/606 «Балхаш–Караганда»
- №351/352 «Алматы-2-Оскемен-1»
- №34 «Актобе-Алматы-1».
Для того, чтобы получить 25% скидку, нужно приобрести билет до 1 декабря.