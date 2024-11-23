АО «Пассажирские перевозки» объявило о скидках на билеты на поезда, отправляющиеся 31 декабря, передает Rail-news.kz.

Как отметили в пресс-службе компании, 25%-ную скидку можно получить, покупая билет в купейный вагон на следующие поезда:

№26 «Шымкент–Алматы»

№86 «Шымкент–Астана»

№12 «Шымкент-Алматы-2»

№77/78 «Алматы–Мангистау»

№47 «Астана–Атырау»

№691/692 «Атырау–Актобе»

№313 «Мангистау–Атырау»

№605/606 «Балхаш–Караганда»

№351/352 «Алматы-2-Оскемен-1»

№34 «Актобе-Алматы-1».

Для того, чтобы получить 25% скидку, нужно приобрести билет до 1 декабря.

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