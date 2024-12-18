Национальный перевозчик внедряет новую услугу на сайте, позволяющий пассажирам покупать билеты с пересадкой в рамках одного поезда, сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки»

Проект реализован Национальным перевозчикам совместно с немецкими экспертами Deutsche Bahn в рамках развития интермодальных перевозок. На сайте пассажиру нужно выбрать маршрут и дату поездки. При отсутствии прямого билета система автоматически предложит альтернативные варианты проезда с пересадкой «Поезд+поезд и вагон+вагон».

К примеру, пассажир планирует поездку из Астаны в Алматы на 28 декабря. Однако в данном направлении до конечной станции нет свободных мест, промежуточно пассажир может купить билет до станции Агадырь, а от станции Агадырь до Алматы сможет приобрести билет в другом вагоне того же поезда. Данная услуга предлагает пассажиру альтернативный вариант проезда: покупку двух билетов на один поезд с пересадкой из одного вагона в другой, что позволит пассажиру доехать до конечной станции Алматы.

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