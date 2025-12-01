20 новых пассажирских вагонов, произведенных на заводе в Петропавловске, начали курсировать по маршруту No301/302 «Алматы – Новосибирск», передает Rail-news.kz.

Как сообщила пресс-служба АО «Пассажирские перевозки», первый состав с новой серией отправился со станции Алматы.

«По поручению Главы государства активно ведется работа по обновлению и модернизации пассажирского вагонного парка, что является стратегическим приоритетом нашей компании. Сегодня обновленный состав запускается на маршруте «Алматы – Новосибирск». Эти изменения станут значимым этапом в развитии международного транспортного сообщения», — отметил на презентации новых вагонов генеральный директор АО «Пассажирские перевозки» Дияр Нусипкожанов.

Каждый состав поезда включает 10 вагонов: пять купейных и пять плацкартных, рассчитанных на перевозку более 400 пассажиров в одном направлении. Поезд курсирует по четным дням: отправление со станции Алматы в 14:50, прибытие на станцию Новосибирск — в 08:58 (по времени РФ). Обратный рейс из Новосибирска — в 14:55, прибытие на станцию Алматы — в 07:45 (по времени РК).

Вагоны изготовлены с учетом современных мировых требований к дизайну, безопасности, надежности и комфорту. В купе оборудованы эргономичные спальные места, индивидуальные светодиодные светильники, USB-порты и сетевые розетки. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены специальные купе и места для колясок, а также кнопка вызова проводника. Срок службы вагонов – до 40 лет.

