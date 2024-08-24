Нацвалюта преодолела психологическую отметку в 480 тенге за доллар

С начала лета курс нацвалюты к доллару ослаб почти на 36 тенге, передает LS.

По итогам торгов на KASE 23 августа американская валюта продается по 482,84 тенге за $1. Тогда как 3 июня пара USD/KZT была на уровне 447,09 тенге за $1. Таким образом, нацвалюта ослабла на 8%, или 35,75 тенге.

Ранее аналитики обратили внимание на то, что в последние месяцы волатильность тенге была связана с объемом валютных изъятий из Нацфонда для трансфертов в бюджет. Кроме того, на их взгляд, предпосылок для удорожания доллара до 500 тенге и выше нет.

Напомним, что в октябре прошлого года курс тенге почти достиг психологической отметки в 480 тенге. Так, 19 октября торги парой USD/KZT на KASE закрылись на уровне 479,46 тенге за $1.

Что касается курса тенге к другим валютам, то к евро он составил 537,05 тенге, увеличившись на 10,8% в сравнении с началом лета.

Между тем пара RUB/KZT превысила 5 тенге за рубль (+3,8%)

По данным Kurs.kz, доллар в обменных пунктах Алматы и Астаны продается по 479-484 тенге за $1.

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