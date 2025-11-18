USD 524.14 EUR 607.79 RUB 6.46

«Над нами вертолёт кружит»: костанайцы обеспокоены частыми полётами

— Сегодня, 15:18
Изображение для новости: «Над нами вертолёт кружит»: костанайцы обеспокоены частыми полётами

Кадр из видео

Жители костанайского посёлка Дружба сообщают о регулярных полётах вертолёта над жилыми кварталами. По словам горожан, борт появляется несколько раз в сутки уже третий день подряд — как днём, так и в тёмное время суток.

«Летает по кругу, гул очень сильный. Это повторяется по нескольку раз за день», — рассказали жители редакции.

По словам местных жителей, вертолёт проходит на сравнительно небольшой высоте и движется по схожему маршруту, периодически возвращаясь над посёлок. Люди опасаются за безопасность и просят ведомства пояснить цель и график полётов.



