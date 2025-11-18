Жители костанайского посёлка Дружба сообщают о регулярных полётах вертолёта над жилыми кварталами. По словам горожан, борт появляется несколько раз в сутки уже третий день подряд — как днём, так и в тёмное время суток.
«Летает по кругу, гул очень сильный. Это повторяется по нескольку раз за день», — рассказали жители редакции.
По словам местных жителей, вертолёт проходит на сравнительно небольшой высоте и движется по схожему маршруту, периодически возвращаясь над посёлок. Люди опасаются за безопасность и просят ведомства пояснить цель и график полётов.
