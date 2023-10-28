«Над врачами навис дамоклов меч». Почему медики боятся брать ответственность за пациентов

Почему врачи боятся лечить не по протоколу?

Казахстанцы часто жалуются на низкое качество оказываемых медуслуг – на переполненность больниц и большие очереди к узким специалистам. Но не только пациенты страдают от проблем в системе здравоохранения. Врачи тоже недовольны условиями, в которых они работают, сообщает informburo.kz

В глазах граждан профессия врача перестала быть престижной и уважаемой. Нередки случаи нападения на медработников. Чего стоит только один случай в Талгарской больнице, где 19 сентября сыновья умершего пациента избили врача-реаниматолога.

Помимо этого, ежегодно в стране открывается более 300 уголовных дел в отношении врачей по статье 317 УК. По статистике, в 80-90% случаях докторам удаётся доказать свою невиновность. И хотя они невиновны, им всё же приходится несколько месяцев проводить под большим психологическим давлением, пока идёт следствие.

Отсюда быстрое выгорание и высокая миграция медработников, текучка и дефицит кадров и, что самое страшное для пациентов, уклонение врачей от ответственности из-за страха наказаний.

Об этих проблемах говорили на Международной конференции по улучшению условий труда работников здравоохранения, организованной МОТ, EPSU и Казахстанским отраслевым профсоюзом работников здравоохранения Aqniet.

«Один врач трудится за двоих»

Председатель профсоюза Aqniet Бахытжан Тажибаев отметил, что оказывать качественную медпомощь пациентам невозможно без создания нормальных условий для врачей.

«Нагрузка на врачей, по официальным данным, выросла в 1,5-2 раза. Получается, один медработник работает за двоих. Берёт подработку то в одном месте, то в другом. Всё потому, что зарплаты низкие. Сегодня средняя зарплата врача – около 500 000 тенге, хотя президент давал поручение увеличить зарплату медикам в 2,5 раза от средней заработной платы по стране. По расчётам, должно быть около 800-900 тысяч тенге, но мы этого не добились», – заметил Бахытжан Тажибаев.

В целом система здравоохранения в Казахстане испытывает недостаток финансирования. Если по стандартам ВОЗ на медицину должно направляться не менее 6% от ВВП, то у нас – около 3%, что считается очень низким показателем.

«У врача должно быть своё мнение»

По словам Тажибаева, врачи подвергаются большому риску уголовного преследования.

«Над медиками всё время висит дамоклов меч: они работают и всегда чего-то опасаются. В основном это из-за жёсткого регламентирования их деятельности по клиническим протоколам и стандартам. Они носят рекомендательный характер, но если человек подал на врача жалобу, контрольные органы проверяют качество оказанных медуслуг согласно именно этим стандартам и протоколам. Если врач провёл лечение с необоснованным отклонением от клинического протокола, его действия будут рассматриваться как нарушение. За это его или медицинскую организацию могут оштрафовать или привлечь к ответственности. В итоге врачи не защищены ни экономически, ни юридически», – подчеркнул эксперт.

Директор департамента науки и человеческих ресурсов Минздрава Даулет Алдынгуров также заметил, что врач должен принимать решения исходя из конкретной клинической ситуации.

«Допустим, идёт операция. Невозможно в клиническом протоколе отразить все критические ситуации, которые могут возникнуть в ходе операции. У врача должно быть своё мнение, но мы, к сожалению, это зарегламентировали. Сейчас с депутатами мажилиса обсуждается поправка в закон о страховании профессиональной ответственности медработников. Депутаты предлагают не ограничивать и не сковывать действия врачей при выборе подхода к диагностике и лечению конкретного пациента», – пояснил Даулет Алдынгуров.

«Уклоняются от ответственности»

Начать решать проблему можно хотя бы с того, что дать слово врачам и позволить им открыто говорить о своих проблемах, предлагает председатель профсоюза.

«Врачи не могут говорить о своих проблемах открыто, потому что есть статья 317 УК. Если врач скажет, что допустил ошибку, его могут привлечь к ответственности. Поэтому он будет умалчивать о диагностических или лечебных ошибках. А в мире – другая практика. За рубежом если кто-то допустил ошибку, это коллективно разбирается и даже публикуется. Там понимают, какие есть упущения в операционных процедурах, и исправляют их, чтобы впредь не допустить», – отметил Бахытжан Тажибаев.

В среднем ежегодно до 300-350 медработников подвергаются проверкам за процедурные нарушения. Целые отделения и больницы порой работают под постоянным психологическим давлением из-за следственных мероприятий в отношении их коллег, которые могут длиться несколько месяцев и даже лет.

«Из этих 300 дел только 10-15% доходят до административного или уголовного наказания. Так почему остальные 90% человек, по сути невиновных работников, должны необоснованно привлекаться к следственным мероприятиям, доказывать свою правоту? Это привело к тому, что, во-первых, многие медработники уходят из профессии, во-вторых, избегают ответственности при тяжёлых клинических ситуациях, отказываются лечить. Мы должны доверять врачу, чтобы он брал ответственность и оказывал качественную медицинскую помощь. Но у нас всё наоборот», – считает Даулет Алдынгуров.

«Давать оценку должно профессиональное сообщество»

Сомнения у профсоюза вызывают и компетенции привлекаемых профильных экспертов, которые проходят обучение за несколько месяцев, получают сертификат и оценивают действия своих коллег.

«У нас был пример: судили доктора-анестезиолога со стажем более 20 лет, которая провела более 10 000 процедур. Её работу оценивал эксперт, который за всю жизнь сделал всего несколько анестезий. Требования к экспертам должны быть высокими», – считает Бахытжан Тажибаев.

После того как профильные эксперты выявили нарушения, к работе приступают судмедэксперты. Они должны найти связь между неправильно проведённым лечением и тяжёлым состоянием пациента. Именно эти два заключения берутся в основу суда для принятия решения.

«Судмедэксперт не может быть профессионалом во всех специальностях, поэтому давать оценку работе врача должно профессиональное сообщество. Например, хирург – хирургу. Только профессиональный врач может изучить историю болезни, оценить клиническую ситуацию, дать оценку тактике диагностики и лечения», – согласен Даулет Алдынгуров.

«Любой медработник может ошибиться»

Сейчас в профсоюзе Aqniet запустили проект «Медадвокат», чтобы врачи не оставались с бедой один на один и не доказывали свою невиновность в одиночку.

«Если есть жалоба и риск уголовного преследования, мы привлекаем профессиональных юристов в сфере медицинского права. Для себя мы считаем, что во время оказания медпомощи ни один доктор умышленно не пытается нанести вред. Всё что он делает – это пытается помочь. Могут быть разные моменты: организационные, качество и количество медицинских материалов и лекарств. И говорить о том, что нужно обязательно наказывать, неправильно», – считает Бахытжан Тажибаев.

Даулет Алдынгуров полагает, что медработники, безусловно, ответственны за своих пациентов, но наказание должно быть в административной плоскости, а не в уголовной.

«Любой медработник может ошибиться, и лишать его свободы за то, что он пытался помочь, неверно. Но есть другая сторона медали – наши граждане. Право граждан на качественную помощь должно быть обеспечено. Поэтому предлагаются поправки в статью 317 УК – внедрение различных вариаций наказаний. К примеру, мы предлагаем добавить ограничение свободы вместо лишения свободы», – пояснил Даулет Алдынгуров.

Он добавил, что Минздрав уже добился значительных послаблений для врачей по размерам штрафов, срокам ареста, ограничения и лишения свободы.

«А вообще мы хотим вовсе не доводить эти дела до суда. В проекте закона о страховании профессиональной ответственности говорится, что все врачи будут иметь страховку. Если у медработника возник случай нанесения неумышленного вреда здоровью пациента, то страховая компания выплатит пациенту компенсацию за вред здоровью. И тогда ему не надо будет обращаться в правоохранительные органы», – рассказал Даулет Алдынгуров.

«Усилиями только Минздрава статус врачей не поднять»

Чтобы повысить статус врача, Даулет Алдынгуров предлагает наделить их особыми привилегиями, которым бы каждый врач старался соответствовать.

«Допустим, сделать врачам скидку на авиабилеты, бесплатную стоянку, приоритетность получения мест в школе для их детей, высокую зарплату. Когда они будут это получать, они уже будут ценить положение в обществе. А если постоянно обвинять медработников в плохом отношении к своим обязанностям, то у них возникнет отторжение, нежелание работать. Они не будут стараться. В этом деле важна роль профсоюзов и ассоциаций. Усилиями только министерства невозможно повысить статус медработника. Статус медработника в первую очередь определяется мнением гражданского общества», – пояснил Даулет Алдынгуров.

Он добавил, что для врачей возможно ввести и особый статус, как у сотрудников охраны порядка, который будет защищать их от необоснованных нападок со стороны. Эти поправки обсуждаются в мажилисе.

Как итог всему сказанному Бахытжан Тажибаев привёл пример из Норвегии.

«В 1990-е годы в Норвегии учителя требовали повышения зарплат. Правительство им сказало: зачем вам повышать зарплаты, если в стране низкое качество образования, надо ещё расти. Но профсоюзы своего добились, статус учителя в стране повысился. Учителями становились только высокообразованные граждане. И сейчас в Норвегии одно из самых лучших образований, потому что они изменили отношение к тем людям, которые оказывают эту услугу», – заметил Бахытжан Тажибаев.

Данный текст скопирован с сайта Informburo.kz

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