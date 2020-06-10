Надбавка за работу в выходные, пеня за задержку зарплаты. Какие поправки внесли в Трудовой кодекс РК

В этом году в Трудовой кодекс Казахстана были внесены поправки. Например, появились надбавки за работу в выходные и пеня за задержку зарплат. Помимо этого расширили список лиц, которые могут работать неполный рабочий день. Теперь на него могут рассчитывать не только беременные и один из родителей, имеющий ребёнка до трёх лет, но и работник, ухаживающий за больным членом семьи, сообщает alau.kz

Изменения в Трудовом Кодексе Казахстана вступили в силу в середине мая этого года. Поправок немало. К примеру, теперь люди с инвалидностью могут работать больше семи часов в день. Хоть в законе для них и осталось ограничение на 36-часовую рабочую неделю, исключён пункт, по которому инвалиды I и II групп могут работать не более семи часов в день. Так же в законе появилось понятие «свойственники». Это близкие родственники супруга или супруги. Теперь при их смерти работнику должны предоставить отпуск без сохранения зарплаты до пяти календарных дней. Еще изменения коснулись времени

«Доплата дополнительных часов в ночное времени, выпадающих на выходные дни. Эта норма касается, тех кто находится на непрерывной работе, часы считались так или так. А теперь и за то, и за другое нужно будут платить»,- сказала председатель профсоюзного центра Костанайской области Екатерина Смышляева.

За задержку зарплаты или выдачу её не в полном объёме работодатель выплачивает сотрудникам не только задолженность, но и пеню за просрочку. Ее размер повысили. Также внесли уточнение, что при наличии повестки от военкомата за призывниками в период прохождения медицинской комиссии сохраняются и работа, и зарплата. А на период прохождения срочной воинской службы или воинских сборов рабочее место сохраняется. В течение месяца после демобилизации служившие должны вернуться к своим трудовым обязанностям. Изменился и порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в судах.

«Споры, возникающие в субъектах микропредпринимательства у домашних работников, некоммерческих организациях до 15 человек, юридические лица, напрямую в суд обращаются, оставшиеся — малого бизнеса, среднего, крупного бизнеса, индивидуальные трудовые споры через согласительные комиссии, созданные у работодателей»,- говорит председатель Костанайского городского суда Канат Шакаров.

При расторжении трудового договора теперь появилась важная приписка «с уведомлением о его вручении». Другими словами, мало доставить конверт, важно вручить его лично. Уведомление нельзя отправить через мессенджеры или электронным письмом. Также появился пункт, посвященный дистанционной работе. Работодатель обязан обеспечить сотрудника «на удалёнке» всем необходимым, в том числе средствами коммуникации. Если работник использует, например, свой интернет или электроэнергию, следует выплачивать компенсацию.

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