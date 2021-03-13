Надбавки медикам в пандемию: миллионные нарушения выявил Антикор

Следователь по особо важным делам Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров рассказал о проверках по выплатам надбавок и компенсаций медикам, задействованным в борьбе с пандемией. Нарушения выявлены в нескольких регионах Казахстана, передает Tengrinews.kz.

Представитель Антикора напомнил, что проверки были организованы по поручению Президента.

«В Жамбылской области направлено в суд досудебное расследование в отношении одного из главных врачей районной больницы по фактам поборов выплаченных надбавок в сумме 2,7 миллиона тенге с работников больницы, задействованных в борьбе с пандемией«, — сказал Бигайдаров на брифинге.

Кроме того, в Шымкенте проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц медицинских учреждений города по факту необоснованной выплаты надбавок в сумме более 50 миллионов тенге лицам, не относящимся к группам риска заражения.

Также, по данным Антикоррупционной службы, в Кызылординской области инициировали проверку с привлечением специалистов по факту необоснованной выплаты надбавок на сумме более 12 миллионов тенге медицинским работникам районной больницы.

В Антикоррупционной службой Актюбинской области материалы госаудита по нарушениям при выплате медицинских надбавок направлены в областной акимат для принятия мер. Сообщается, что акиматом области привлечены к дисциплинарной ответственности главные врачи и медработники ряда медицинских учреждений.

В Алматинской области военный суд вынес приговор (в декабре 2020 года. — Прим.) начальнику военного госпиталя Талдыкоргана полковнику Колбаеву в виде 11 миллионов тенге, который при посредничестве главной медсестры госпиталя получил взятку в размере одного миллиона тенге или 50 процентов от поступившей медбрату этого госпиталя Касангалиеву медицинской надбавки за общее покровительство по службе по продлению индивидуального трудового договора.

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