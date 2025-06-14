Актуальная тема для обсуждения — кредиторская задолженность больниц в Костанайской области. Ее пик пришелся на 2023 год и составил около 6 млрд. тенге. Чтобы этот показатель снизить, прибегали к разным методам, в том числе снижали надбавки медперсоналу, сокращали штат работников и в целом оптимизировали бюджет.

Применяли все эти меры к тем больницам, где задолженность превышала сто миллионов тенге.

«Это временные меры, мы эти меры применяли и к руководителям медицинских организаций, то есть в течении 4-х месяцев были сокращены в порядка 20% административному составу, то есть главврачам, главным бухгалтерам, заместителям по лечебной работе было сокращение от 15-20 процентов. На январь месяц эти надбавки все были возвращены», — отметил Джандаев.

Таким образом, на сегодня общий кредиторский долг составляет 2,2 млрд тенге. По словам руководителя управления здравоохранения, остаток будет погашен после полного финансирования из фонда соцстрахования. На сегодня фонд оплатил расходы больниц только до апреля включительно.

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