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Надеемся, что в новом учебном году мы откроем школы — министр

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов высказался о возможном открытии школ к сентябрю 2021 года, передает Tengrinews.kz.

«Во-первых, мы надеемся, что в новый учебный год мы откроем школы, и наши дети получат возможность обучаться в традиционном формате. Но, конечно, для этого необходимо выполнить самые важные базовые условия: это соблюдение элементарных санитарно-эпидемиологических требований, это вакцинация и, конечно, для того чтобы наши школы могли работать в традиционном формате, важно, чтобы тот или иной регион не находился в «красной зоне», желательно, чтобы он был в «зеленой» зоне.

Но вы сейчас видите, что темпы вакцинации в целом, темпы снижения заболеваемости позволяют нам очень оптимистично относиться к началу следующего года. И мы полагаем, что на следующий учебный год у нас получится все-таки открыть наши школы, чтобы наши дети учились в традиционном формате», — ответил Аймагамбетов.

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