Надеемся в 150 тысяч уложиться. Сколько стоит собрать в школу ребенка в Костанае?

До начала учебного осталось буквально несколько недель, поэтому родители сейчас в процессе подготовки своих детей к школе. Многие традционно закупают канцелярию и школьную форму на школьном базаре. В этом году он начал работать с первого августа.

Изменились ли по сравнению с прошлым годом цены, и сколько стоит собрать ребенка в школу

«Надеемся в 150 тысяч уложиться, но не знаем как получится. Разные цены, все зависит от производителя», — говорит отец будущего первоклассника Андрей Катасанов.

Андрей Катасанов пришел одевать сына-первоклашку именно на школьный базар. Мужчина говорит, что экономить их семья не планирует, но и много тратить тоже. Пока приобрели лишь школьный костюм. Цены на брюки и пиджаки сильно разнятся и, действительно, зависят от качества. Турецкие обойдутся примерно в двадцать пять тысяч тенге. Китайские дешевле.

«Костюмы на мальчиков по 15 и 16 тысяч. Также рубашки от четырех и выше. Спортивные костюмы по пять, по шесть тысяч», — говорит продавец школьного базара Дарья Мочнева.

Собрать в школу девочку обходится дороже. Здесь и бантики за тысячу, и гольфы за полторы тысячи придется приобрести для праздничного образа. Сарафаны, юбки и блузки стоят одинаково — от четырех до шести тысяч тенге.

«В этом году цены не сильно разнятся. В прошлом году, если это по четыре тысячи, то в этом году 4,5,-5 тысяч. Некоторые цены вообще не изменились. Потому что прошлогодний завоз, мы не добавляем. В этом году, которые пришли, ну разница 500 тенге, не дороже. В общей сумме 25-30 тысяч — можно полностью одеть ребенка», — говорит продавец школьного базара Алия Шектыбаева.

Есть в продаже и традиционная школьная форма. Приобретают и ее. Но пока большой покупательской активности продавцы не отмечают.

«Платья идут от шести тысяч тенге. Фартуки от трех с половиной тысяч тенге. В среднем на девочку обойдется одеть 15-20 тысяч тенге. В зависимости от того, какие фартуки выбирают родители», — называет цены продавец школьного базара Сания Нурмагамбетова.

Не может отправиться в школу ученик и без канцелярских принадлежностей. Простая тетрадь стоит 30 тенге, дневник обойдется в шестьсот -восьмьсот тенге, цена зависит от обложки. Краски, как и карандаши, стоят около восьмисот тенге. Продают на школьном базаре и общие тетради.

«У меня разные. Есть где больше листов, там примерно 300-400 тенге, а где поменьше — 250-300 где-то», -говорит продавец школьного базара Абылайхан Файзуллов.

Чтобы сложить канцелярию нужен рюкзак. Выбор достаточно широкий.

«Вот эти модельки, они у нас не дорогие. По качеству они средненькие, такие модельки по 4500 тенге. Самые приемлемые цены. А вот эти модельки у нас 8500 тенге. Здесь уже более качественная моделька. Ортопед спинка идет», — показывает продавец школьного базара Аружан Касенова.

Цены на рюкзаки для мальчиков не отличаются. Не продают на школьном базаре обувь. Не велик выбор и спортивных костюмов. Если подбить итог, озвученных продавцами цен, то выходит, что на школьную форму уйдет около тридцати тысяч тенге, канцелярия обойдется примерно в десять тысяч, средняя цена рюкзака семь тысяч. Безусловно, кто-то приобретет форму и канцтовары дороже, кто предпочтет взять дешевле. Но в среднем, уложиться в сумму около семидесяти-восьмидесяти тысяч вполне удастся.

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