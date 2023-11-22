«Надо готовиться к сложным временам». Предупреждение Казахстану сделал МВФ

Риски для банковской системы Казахстана оценил Международный валютный фонд, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Старший экономист департамента МВФ по денежно-кредитным системам и рынкам капитала Пьерпаоло Гриппа сообщил, что анализ климатических рисков показывает, что банковская система Казахстана действительно подвержена риску как внутреннего, так и глобального характера с точки зрения снижения влияния на климат.

«Особенно это касается ускорения соответствующих мер. И в рамках сценария быстрой декарбонизации мы оцениваем, что издержки для банковской системы могут быть на 30 процентов выше в горизонте 5-7 лет. Поэтому надо готовиться к более сложным временам. Мы не можем сказать, что обязательно наступят какие-то критические ситуации, но исключать этого нельзя, и власти должны быть к этому готовы», — предупредил Гриппа на пресс-конференции в Астане.

У Казахстана есть возможности, в частности для дальнейшего совершенствования в области финансового надзора, сказал экономист.