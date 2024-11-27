Надо ли в школах ограничивать смартфоны? Во многих странах мира принимаются решения об ограничении использования смартфонов в школах. Это не случайно. Многочисленные исследования подтверждают их негативное влияние на концентрацию, обучение и психическое здоровье детей. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал депутат Мажилиса Парламента РК Асхат Аймагамбетов.

По его словам в Казахстане уже есть положительный пример — десятки школ, особенно в Астане, добровольно ввели ограничение на использование мобильных телефонов.

«Это правильное и эффективное решение. Напомню, что в прошлом году мы приняли закон, запрещающий использование телефонов во время уроков. Однако многие страны пошли ещё дальше. Например, в Великобритании и ряде других европейских стран введены более жёсткие ограничения, касающиеся использования смартфонов в школьных зданиях. Я считаю, что казахстанским школам стоит взять этот опыт на вооружение. Вместе с родителями важно открыто обсудить необходимость таких мер, чтобы создать комфортные условия для обучения и развития детей. Что можно предложить? Разрешить использование только кнопочных телефонов без доступа к социальным сетям или часов для связи с родителями. Обеспечить зоны хранения смартфонов в школах, чтобы дети могли использовать их только в экстренных случаях. Создание ясных правил и мер контроля позволит сократить вред, который смартфоны могут наносить в образовательной среде, и сосредоточиться на главном — качественном обучении и воспитании», — заключил депутат.

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