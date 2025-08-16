USD 540.87 EUR 632.01 RUB 6.76

Надо начинать экономить – Жумангарин заявил о пересмотре социальной поддержки

Правительство полностью пересмотрит меры социальной поддержки населения. Об этом заявил вице-премьер Серик Жумангарин, передает LS.

Он отметил, что это будет сделано в рамках оптимизации бюджета.

«Надо начинать экономить. Это не значит, что мы будем экономить на пенсионерах, ни в коем случае. Но мы социальные меры поддержки полностью пересмотрим, те льготы, которые мы будем давать на следующий год, и так далее. С этой точки зрения в правительстве работы продолжаются, все идет на уровне администрации президента», – пояснил С. Жумангарин.

Также он заявил, что правительство не будет пересматривать уровень минимальной заработной платы. Она останется на прежнем уровне – 85 тыс. тенге.



