Правительство полностью пересмотрит меры социальной поддержки населения. Об этом заявил вице-премьер Серик Жумангарин, передает LS.
Он отметил, что это будет сделано в рамках оптимизации бюджета.
«Надо начинать экономить. Это не значит, что мы будем экономить на пенсионерах, ни в коем случае. Но мы социальные меры поддержки полностью пересмотрим, те льготы, которые мы будем давать на следующий год, и так далее. С этой точки зрения в правительстве работы продолжаются, все идет на уровне администрации президента», – пояснил С. Жумангарин.
Также он заявил, что правительство не будет пересматривать уровень минимальной заработной платы. Она останется на прежнем уровне – 85 тыс. тенге.
