Вступили в силу новые правила расчёта порогов достаточности пенсионных накоплений
В Казахстане вступило в силу постановление правительства, которым утверждена новая методика расчёта порога минимальной достаточности...
Жаңалықтар — 04.06.26-видео
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