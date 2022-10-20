Надо положить конец этому — Токаев о смертельных ДТП

В Казахстане растет число ДТП, в том числе со смертельными исходами — надо положить этому конец. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в область Жетысу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
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Нужно принимать системные меры для полного искоренения коррупции и недобросовестности при строительстве дорог, отметил Касым-Жомарт Токаев.
Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью области Жетысу поднял вопрос качества дорог.
«Актуальной задачей остаётся ремонт республиканской трассы, проходящей через Кербулакский и Панфиловский районы. Это очень важный участок. Поэтому правительству и акимату поручается завершить сложные восстановительные работы в ближайшие два года. Нужно срочно решить вопрос финансирования», – сказал президент.
«Прежде всего, важно качество дорог, но и затягивать со строительством нельзя, потому что это напрямую влияет на качество жизни местного населения и безопасность движения общественного транспорта», — заявил Президент.
В области за 9 месяцев на дорогах республиканского значения в результате ДТП погиб 61 человек, привел данные Главы государства.
«Это ужасающий показатель. В стране растет число ДТП, в том числе со смертельными исходами. Надо положить конец этому. Каждое дорожное происшествие с человеческими жертвами следует рассматривать как чрезвычайную ситуацию. Человеческая жизнь бесценна, поэтому безопасность и сохранность людей должны быть превыше всего. Нужно принимать системные меры для полного искоренения коррупции и недобросовестности при строительстве дорог», — поручил Токаев.
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