Надо положить конец этому — Токаев о смертельных ДТП

В Казахстане растет число ДТП, в том числе со смертельными исходами — надо положить этому конец. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в область Жетысу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Нужно принимать системные меры для полного искоренения коррупции и недобросовестности при строительстве дорог, отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью области Жетысу поднял вопрос качества дорог. «Актуальной задачей остаётся ремонт республиканской трассы, проходящей через Кербулакский и Панфиловский районы. Это очень важный участок. Поэтому правительству и акимату поручается завершить сложные восстановительные работы в ближайшие два года. Нужно срочно решить вопрос финансирования», – сказал президент. «Прежде всего, важно качество дорог, но и затягивать со строительством нельзя, потому что это напрямую влияет на качество жизни местного населения и безопасность движения общественного транспорта», — заявил Президент. В области за 9 месяцев на дорогах республиканского значения в результате ДТП погиб 61 человек, привел данные Главы государства. «Это ужасающий показатель. В стране растет число ДТП, в том числе со смертельными исходами. Надо положить конец этому. Каждое дорожное происшествие с человеческими жертвами следует рассматривать как чрезвычайную ситуацию. Человеческая жизнь бесценна, поэтому безопасность и сохранность людей должны быть превыше всего. Нужно принимать системные меры для полного искоренения коррупции и недобросовестности при строительстве дорог», — поручил Токаев.

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