Костанайскую область с рабочими визитом посетила помощник президента страны Тамара Дуйсенова. Делегация побывала на фармацевтических складах, в костанайских аптеках, поликлиниках и больницах.
Тамара Дуйсенова сообщила, что исправление ошибок в системе ОСМС сегодня находится в работе.
«Мир не придумал другую систему, кроме системы медицинского страхования, как лучше. Пока это единственная система, которая работает в мире и по которой меняется сама вообще культура оказания медицинской помощи. Эта система как раз таки определила, что клиент-пациент ваш он главный, а мы с вами все лица, которые оказывают им услуги.
К сожалению, еще мы не перевернули эту пирамиду, все время мы остаемся главными, а пациент пока еще у нас на втором плане. Это нужно сегодня нам признать. И в этой связи у нас больше населения, сейчас показывали, остаются со своими болезнями и начинают писать и жаловаться на то, что у нас плохая медицинская помощь. Но сказать, что у нас плохая медицинская помощь или же очень плохая система здравоохранения, не могу. У нас неплохая система здравоохранения и у нас по уровню качества медицины тоже мы неплохие. Но у нас есть проблемы с вами по организации вопроса. Вот эта организация финансирования, наверное, и отражается в оценке населения наших услуг, которые мы сегодня оказываем», —
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