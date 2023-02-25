Надо жить по средствам. Социальный минимум по потреблению газа намерены установить в РК

В Казахстане намерены установить норматив потребления газа – так называемый социальный минимум, сообщил заместитель председателя правления АО «НК «QazaqGaz» по маркетингу Арман Касенов.

Введение социального минимума предусматривает повышенную оплату при превышении лимита потребления, передает informburo.kz

«Грубо говоря, надо жить по средствам, надо правильно распределять доступные ресурсы. Например, в северных регионах домовое хозяйство потребляет около 500-1000 кубов, когда осенне-зимний период там длится чуть ли не девять месяцев. А в южных и западных регионах – потребление в три раза больше. Это говорит о том, что в домовом хозяйстве есть какой-то бизнес: гостиница, магазин. Мы хотим внедрить социальный минимум: если это домовое хозяйство, если ИЖС, если минимальное оснащение – конфорка, газовая плита и котёл, рассчитываем норматив потребления. Всё, что свыше, – это сверхнормативное потребление. Так мир живёт, и так нужно жить нам тоже», – сказал Арман Касенов.