Надо жить по средствам. Социальный минимум по потреблению газа намерены установить в РК

В Казахстане намерены установить норматив потребления газа – так называемый социальный минимум, сообщил заместитель председателя правления АО «НК «QazaqGaz» по маркетингу Арман Касенов.
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Введение социального минимума предусматривает повышенную оплату при превышении лимита потребления, передает informburo.kz
«Грубо говоря, надо жить по средствам, надо правильно распределять доступные ресурсы. Например, в северных регионах домовое хозяйство потребляет около 500-1000 кубов, когда осенне-зимний период там длится чуть ли не девять месяцев. А в южных и западных регионах – потребление в три раза больше. Это говорит о том, что в домовом хозяйстве есть какой-то бизнес: гостиница, магазин. Мы хотим внедрить социальный минимум: если это домовое хозяйство, если ИЖС, если минимальное оснащение – конфорка, газовая плита и котёл, рассчитываем норматив потребления. Всё, что свыше, – это сверхнормативное потребление. Так мир живёт, и так нужно жить нам тоже», – сказал Арман Касенов.
Он подчеркнул, что без выравнивания цен может снизиться доступная ресурсная база. Компания на сегодня терпит миллиардные убытки из-за низких тарифов, и намерена установить единое планирование пятилетних цен для всех групп категории потребителей, включая население и МСБ. Сейчас готовятся законодательные изменения, предусматривающие введение двух новых категорий потребителей, которые способны приобретать газ на рыночных условиях: это майнеры и крупные коммерческие потребители.
Убыток АО «НК «QazaqGaz» от оптовой продажи газа за 2015-2021 годы составил 587 млрд тенге.