После небольшого перерыва на территорию Казахстана начинает смещаться очередной Атлантический циклон. Прогноз погоды на ближайшие три дня представили синоптики Казгидромета.

Циклон принесет с собой осадки – на западе, юге, юго-востоке в виде дождя и снега, на остальной территории в виде снега, а в горных районах юга, юго-востока возможны сильные осадки.

Ожидаются усиление ветра, метели, гололед, в отдельных районах – туман.

И только в температурном фоне особых изменений не ожидается.

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