Надвигается буря: магнитный геошторм прогнозируют в середине февраля

Ученые ожидают мощную магнитную бурю 18 и 19 февраля, сообщает Zakon.kz.

По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, буря будет не самой сильной, однако этот магнитный геошторм заявит о себе головными болями, раздражительностью и тяжестью в мышцах, особенно затронув людей с ВСД.

Ранее сообщалось, что до середины февраля магнитных бурь не прогнозируют. Однако прогноз изменился из-за вспышки на Солнце. И магнитные колебания, которые начались 23 января, продолжились в течение трех суток.

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