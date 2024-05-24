Надвигаются холодные воздушные массы. Синоптикам нечем обнадежить на выходные

Инициативу в формировании погоды по республике в ближайшие три дня окажет северный циклон.

Он принесет с собой осадки в виде дождя, переходящие в снег, грозы, град и шквалистые усиления ветра. Сильные осадки — дождь, снег прогнозируются 25-27 мая в северных, 25-26 мая в центральных, юго-восточных, 26 мая в восточных регионах, сильный дождь в северо-западных регионах страны.

В свою очередь обширный антициклон из районов Скандинавии сохранит ясную погоду на западе республики.

Надвигающиеся холодные воздушные массы послужат причиной заморозков в ночные и утренние часы до 3 градусов – 25 мая на западе, северо-западе, севере, 26 мая в центре, 27 мая на востоке, юго-востоке, 26-27 мая в горных районах южного Казахстана.

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